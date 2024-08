LeBron James n’a « pas été très impressionné par le dernier match de l’équipe de France »

Disons que LeBron James est un garçon poli. Alors qu’il passe près de trois semaines en France, l’international américain a ménagé son hôte. Certes pas entièrement, puisqu’il n’avait pas cité les Bleus parmi les équipes qui l’avaient impressionné lors de la phase de poule des Jeux Olympiques. Mais le King s’est ensuite bien rattrapé, lorsqu’il a été relancé au sujet de l’équipe de France.

Alors que les tricolores sont apparus en perdition vendredi face à l’Allemagne (71-85), LeBron James a pesé ses mots à l’issue de la victoire étasunienne face à Porto-Rico (104-83). Reconnaissant à demi-mots que les Bleus avaient été hors-sujet face à la Mannschaft, le quadruple MVP NBA a tout de même tenu à souligner la qualité de jeu des hommes de Vincent Collet avant l’épisode allemand. La fameuse politesse du visiteur. Mais on aura bien compris que l’équipe de France n’est plus considérée comme la plus grande menace par Team USA, contrairement à l’édition 2021 au Japon (défaite en poule face aux Bleus, puis victoire 87-82 en finale).

« À part contre l’Allemagne, les Bleus ont plutôt bien joué »

« J’ai quasiment vu tous les matchs du tournoi jusqu’ici », affirme LeBron. « Il y a beaucoup de bonnes équipes : le Canada, évidemment, l’Allemagne aussi. J’ai bien aimé le combat livré par la Grèce hier. On a affronté la Serbie en phase de poule, on connait leur qualité. L’Australie est qualifiée aussi. Il va falloir que l’on soit prêt pour la suite. On va affronter le Brésil d’abord, il faudra être au rendez-vous, c’est une équipe qui joue extrêmement dur. L’équipe de France ? Je n’ai pas été très impressionné par leur dernier match. Je pense qu’ils n’étaient pas prêts pour la dimension physique de l’Allemagne mais à part ça, ils ont plutôt bien joué. »

Propos recueillis à Villeneuve-d’Ascq,