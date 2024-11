Lee Moore ouf : « Il a fait un match de dingue ! »

Demandez-donc à Cholet Basket si Lee Moore (1,93 m, 29 ans) n’est pas un bon joueur de basket. En 2023, c’est lui qui avait rentré le tir lointain qui avait quasiment crucifié le club des Mauges lors de la finale de la FIBA Europe Cup avec l’Anwil Wloclawek. Désormais, loin d’une niveau de finale européenne, toute C4 soit-elle, c’est en deuxième division que le meneur américain fait parler de lui. Et de quelle façon !

Vendredi soir, sur le parquet de l’Alliance Sport Alsace, le maître à jouer de l’Orléans Loiret Basket a signé une prestation XXL, l’une des plus belles de la saison en Pro B, derrière l’incroyable récital de Kentan Facey (41 points et 16 rebonds) en ouverture. À Gries, Lee Moore a cumulé 35 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 4 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 38 d’évaluation en 30 minutes. Le tout avec une adresse remarquable, si ce n’est exceptionnelle : 11/13 à 2-points, 4/6 à 3-points, soit 15/19 au total ! Et en étant décisif : 13 unités dans le troisième quart-temps, autant dans le quatrième, pour la bagatelle de 26 points en seconde période ! Avec le dernier shoot lointain qui a mis fin aux espoirs de l’ASA, à 78-80 à 35 secondes de la fin…

📺 Et vous, quelle a été votre réaction sur ce panier hier soir ? 😳 🍿

« Il fait un match de dingue, du niveau de la première division », a salué son coach Lamine Kebe, interrogé par France Bleu Loiret. « Ces derniers temps, à l’entraînement, il est de plus en plus fort. La première fois que j’ai eu Lee au téléphone, c’était début juillet. il m’a tout de suite dit que sa volonté, c’était d’être un leader. Ce soir, il a montré que c’était un leader. » Et dans son sillage, l’OLB s’est établi comme le nouveau dauphin du leader blésois en Pro B.