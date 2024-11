L’Élan Béarnais brise la série noire : « Il fallait inverser la tendance »

Ancien leader invaincu de Pro B après quatre journées, l’Élan Béarnais avait complètement décroché, victime de cinq défaites de rang. Une morosité ambiante, à peine atténué par l’éclaircie de la victoire en Coupe de France contre le rival Limoges. Et ce n’est pas la perspective de la réception du leader roannais, trois jours après la déconvenue à Chartres, qui allait rassurer les Palois. Mais les hommes de Mickaël Hay ont su briser la spirale négative en s’offrant le scalp de la Chorale (81-77). De quoi satisfaire l’entraîneur, interrogé par Sud Ouest.

« Il fallait inverser la tendance. Sur le contenu, il y a encore des choses à revoir, mais la victoire me suffit amplement. Félicitations aux garçons qui sont allés la chercher au courage, notamment sur la fin où on aurait pu à nouveau baisser la tête. Pendant trois quart-temps, on les tient en deçà de 20 points. Sur le dernier, il y a sans doute un peu de fatigue. On verra mardi s’il y a une confirmation contre Caen qui est sur une belle dynamique. Au niveau comptable, on est là où on doit être parce qu’on a encore des manques. L’arrivée de Matthieu Missonnier va nous faire du bien ».