Matthieu Missonnier à la relance à l’Élan Béarnais

Matthieu Missonnier (1,88 m, 27 ans) a une revanche à prendre ! Et il patientait depuis plus de cinq mois de connaître l’endroit où cela pourrait avoir lieu… Son attente est désormais terminée. L’ancien meneur de Lorient s’est engagé avec l’Élan Béarnais, qui cherchait un nouveau joueur depuis la rechute de Dalil Hadi, certainement absent pour une longue durée car devant être opéré du pied. Petit privilège par rapport au premier pigiste Tommy Ghezala : lui s’est engagé pour le reste de la saison 2024/25.

Si Mathieu Missonnier a une revanche à prendre, c’est parce qu’il a vécu des montagnes russes émotionnelles l’an dernier. Et pas forcément dans le bon sens… En août 2023, il réalisait « un rêve de gosse » en rejoignant l’Élan Chalon en Betclic ÉLITE, son club formateur, celui de sa ville d’origine dont il a quelques symboles tatoués sur le biceps gauche. Le tout avec quelques sacrifices financiers à la clé. « Mathieu Missonnier fait tapis », titrait alors le JSL. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que le all-in n’a pas été particulièrement payant. Responsabilisé en début de saison sur des missions défensives, en relais du duo Eïto – Nikolic, il a vite dû se contenter de miettes, joueur négligeable de la rotation de Savo Vucevic (1,3 point à 33% et 1 passe décisive de moyenne en 8 minutes de moyenne sur 24 matchs).

Ainsi, le meneur bourguignon va retrouver la Pro B, où il s’était imposé entre 2020 et 2023 avec Denain. Leader de vestiaire, energizer, fort défenseur, bon passeur, il avait fait l’unanimité chez les Dragons et s’était même érigé en capitaine de l’équipe nordiste (7,7 points à 40%, 2,3 rebonds et 4,7 passes décisives lors de sa dernière saison à Denain). Un statut qu’il tentera de retrouvera avec Pau-Lacq-Orthez…