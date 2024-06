L’Élan Béarnais confirme la signature de Sitraka Raharimanantoanina

C’était annoncé et c’est désormais officiel, l’Élan Béarnais l’arrivée de Sitraka Raharimanantoanina (2,06 m, 23 ans) ce mercredi 19 juin. « Je suis très heureux de faire partie de ce projet, et j’ai hâte de commencer la saison », s’est réjoui l’intérieur malgache.

🚨𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓🚨 💚🤍 Sitraka RAHARIMANANTOANINA signe à l’Élan Béarnais ! 💪Le poste 5 formé à l’Élan Chalon arrive après une première saison en Pro B accomplie ! 📸 : td__visuals pic.twitter.com/M6fViXAjof — EBPLO (@EBPLO) June 19, 2024

Formé à Chalon-sur-Saône, avec qui il a décroché la montée en Betclic ÉLITE l’année dernière dans un rôle secondaire, ensuite plus responsabilisé à Évreux où il n’a pu éviter la relégation malgré d’évidents progrès, Sitraka Raharimanantoanina va rejoindre Pau pour se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Avec notamment l’envie de passer un cap dans l’exigence mentale et la concentration quotidienne, ce qui a pu lui jouer des tours par le passé, l’empêchant notamment de tirer le maximum de son immense potentiel et d’un corps taillé pour le très haut niveau.

« Il a déjà montré de belles choses durant ses années précédentes, grâce à sa polyvalence balle en main et dans ses courses », veut croire son nouvel entraîneur, Mickaël Hay. « Il va continuer à progresser grâce au travail qui sera mis en place pour qu’il trouve sa maturité dans le jeu. »