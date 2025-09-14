L’Élan Béarnais sort Marmande et continue l’aventure en Coupe

La venue de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est toujours un événement pour un club de NM2. Ce samedi soir, Marmande espérait créer l’exploit face à l’EBPLO mais les joueurs de Mickaël Hay n’ont pas tremblé. Ainsi, la magie de la Coupe de France n’aura pas opéré pour une équipe de Marmande rapidement dépassée dans cet affrontement 100% Sud-Ouest. Handicapés de 14 points au coup d’envoi (7 points par division d’écart), les Palois ont rapidement refait leur retard pour se mettre définitivement à l’abri (112-72).

10 minutes pour combler l’écart

Il aura fallu 10 minutes aux coéquipiers de Bastien Pinault (15 points) pour combler l’écart de 14 points du coup d’envoi. Étant donné que deux divisions séparaient les deux formations, ce sont bien les hommes de Mickaël Hay qui ont fait respecter la hiérarchie ce samedi 13 septembre à l’occasion de 64e de finale de Coupe de France.

Grâce à une défense agressive et un jeu rapide en transition, les Béarnais ont pu rapidement se mettre à l’abri d’un retour des Marmandais. Pourtant valeureux, les locaux ont rapidement rendu les armes face à des Palois déjà bien en place.

𝐿'𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 .ᐟ Victoire dans ce premier tour contre Marmande (NM2). Un match appliqué et sérieux des garçons qui ne sont pas tombé dans le piège ce soir.

Merci pour l'accueil @bbm_basketball et bonne saison ! pic.twitter.com/DXNFrSMAjp — EBPLO (@EBPLO) September 13, 2025

Avec 7 joueurs à plus de 10 points, l’Élan Béarnais a imprimé un rythme d’enfer pour faire plier leurs adversaires du soir. Guidés notamment par un Drew Thelwell très efficace (15 points) et dominateur dans la raquette, ou d’un François Wibaut (15 points) qui retrouve son coach de la médaille de bronze à l’Euro U20 cet été, les joueurs de Mickaël Hay, qualifiés pour les 32es de finale, peuvent désormais se plonger dans le vif du sujet. Il y aura la réception de Challans, promu en ÉLITE 2, pour la première journée de championnat vendredi prochain au Palais des Sports.

La feuille de statistiques de la rencontre