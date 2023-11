L’Élan béarnais veut se transformer : avec un nouveau nom et de nouvelles couleurs ?

Relégué en Pro B à l’issue d’une saison 2022-2023 chaotique, marquée par les problèmes financiers, l’Élan béarnais veut se reconstruire.

La directrice générale du club Audrey Sauret a ainsi annoncé au micro de France Bleu Béarn Bigorre, dans 100% Clubs, qu’un audit était en cours au sein de l’institution nonuple championne de France.

« On part sur un audit qui va nous amener jusqu’au mois de février. Il doit nous permettre de savoir où en est l’Élan béarnais. L’Élan béarnais vit beaucoup sur son histoire, son patrimoine. Il y a une différence entre vivre dans le passé, ou avoir un passé et construire à partir de là. Oui on a un patrimoine, mais maintenant il faut qu’on regarde de l’avant. Il faut qu’on sache comment le faire et il faut qu’on prenne des décisions sur des points qui sont identifiés, qui soient factuels. Il y aura une remise en question de tout : de notre nom, de nos couleurs, de notre logo, de ce qu’on veut faire et des transformations qu’on doit apporter au sein du club et de la société pour pouvoir stabiliser et se projeter vers de belles perspectives. »