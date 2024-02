L’Élan Chalon a vu son mauvais côté ressortir au Mans : « C’était du handball sur des séquences »

L’Élan Chalon a fait jeu égal avec Le Mans pendant 30 minutes à Antarès ce samedi soir (98-72). Puis le 4e quart-temps a démarré et les Chalonnais ont disparu pendant quasiment quatre minutes, encaissant un 11-0 décisif qui allait amener le MSB vers une victoire de plus de 20 points au final. On peut même aller plus loin en disant que les coéquipiers d’Antoine Eïto, dans une antre qu’il a connu pendant six saisons, n’ont plus existé durant l’intégralité de ce dernier quart-temps (perdu 32 à 10). L’obstination des joueurs bourguignons à prendre des tirs longue distance (5/34 à 3-points) a de nouveau été un facteur expliquant cette défaite dans la Sarthe.

« On s’est obstiné à prendre des tirs de loin, alors qu’à chaque temps-mort, je répétais qu’il fallait arrêter, s’indignait Savo Vucevic dans les propos rapportés par Le Maine Libre. On n’avait pas envie d’aller au contact ce soir (ce samedi), comme si on avait peur, et dans ces conditions, on a choisi la facilité en shootant comme des malades, or, l’adresse n’était pas au rendez-vous. C’était du handball sur des séquences ! On a baissé les bras et on a fini par prendre une raclée. »

En compagnie de Paris, l’Élan Chalon est l’équipe qui shoote le plus à 3-points cette saison en Betclic ELITE (plus de 27 tentatives par match). En raison de ces dix dernières minutes loupées, Chalon-sur-Saône a enregistré une 6e défaite sur les 8 derniers matchs et se pointe ainsi à la 13e place au classement (9 victoires).