L’Élan Chalon s’invite dans le Top 8 et enfonce Limoges

Qui l’aurait cru au moment de la trêve de novembre quand l’Élan végétait à l’avant-dernière place de Pro B ? Deux mois après, voici Chalon temporairement dans le Top 8 ! Temporairement, oui, mais dans le Top 8 quand même. Seulement battue par l’AS Monaco depuis la prise de pouvoir d’Elric Delord, l’équipe bourguignonne a engrangé sa sixième victoire en sept matchs en l’emportant à domicile face au Limoges CSP (92-76).

L’Élan fait exploser le CSP dans le troisième quart-temps



Dans un début de match au rythme infernal, les deux formations se sont livrées une rude bataille dans la raquette. Disciplinés en défense, les Chalonnais ont vu les Limougeauds repasser devant juste avant la fin du premier quart-temps (18-19), grâce à tir à 3-points signé Mamadou Guisse (9 points à 4/8 aux tirs et 5 rebonds). Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les hommes d’Elric Delord ont infligé un 10-2 d’entrée pour reprendre l’avantage (28-21, 14′). Sous l’impulsion d’un Michael Stockton efficace et altruiste (14 points à 5/8 aux tirs, 2 rebonds et 6 passes décisives), l’Élan Chalon avait creusé un premier écart significatif. Mais c’était sans compter sur la réaction adverse. À la faveur d’un 10-0 impulsé par Vincent Amsellem (13 points à 4/10 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives), Limoges est repassé devant (30-31, 19′). Mais dans ce match de séries, l’Élan Chalon tient tête au CSP et reprend l’avantage juste avant la mi-temps (34-33).

Au retour des vestiaires, l’Élan Chalon a repris sa marche en avant. Dans une grosse bataille au rebond, les locaux se sont appuyés sur l’efficacité de leur capitaine Zeljko Sakic (12 points à 2/5 aux tirs, 11 rebonds et 4 passes décisives) pour prendre le large au tableau d’affichage. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu et solidaires défensivement, les Chalonnais ont pris 17 longueurs d’avance à l’issue d’un troisième quart-temps de haut vol (30-14 pour mener 64-47, 30′).

Le CSP bientôt barragiste ?

Limoges a bien tenté de s’accrocher et de combler l’écart mais ce sursaut d’orgueil aura été bien trop tardif pour espérer l’emporter au Colisée ce vendredi soir. Avec 7 joueurs à plus de 10 points, l’Élan Chalon a livré un véritable récital offensif à domicile s’offrant un nouveau succès en Betclic ÉLITE. Les Bourguignons ont parallèlement enfoncé un CSP qui n’aura pas eu l’électrochoc espéré suite à la mise à l’écart de Jean-Marc Dupraz. Toujours aussi insipide, l’équipe limougeaude a concédé sa 18e défaite d’affilée à l’extérieur et pourrait basculer en position de barragiste à l’issue de cette 17e journée. Si Le Portel bat Saint-Quentin à domicile samedi, ce sera le cas.