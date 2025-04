L’éloge d’Elric Delord pour Jeremiah Hill : « Je voulais le prolonger à tout prix »

La saison de Jeremiah Hill à l’Élan Chalon montre que tout peut aller très vite. Sur un siège éjectable en début de saison, avec la nécessité pour le club de se séparer d’un joueur étranger au moment de l’arrivée de Michael Stockton, le combo-guard américano-camerounais est désormais l’un des principaux facteurs de la réussite chalonnaise.

Quasiment 30 points de moyenne en avril !

Si l’arrivée d’Elric Delord sur le banc a permis à Chalon-sur-Saône de ne pas vivre une fin de saison angoissante à propos de son maintien, Jeremiah Hill (1,88 m, 29 ans) est bien celui qui pourrait égayer l’exercice en disputant des phases finales. Depuis le retour de la trêve internationale, l’ancien gravelinois est tout bonnement en feu : 22,5 points et 8 passes décisives de moyenne depuis la fin février (8 matchs), dont quatre rencontres à plus de 25 points. Ainsi, sur les mois de mars et d’avril, le bilan de l’Élan est de 5 victoires sur 8 possibles, avec des défaites contre des cadors, comme Paris ou l’ASVEL. À trois journées de la fin de la saison régulière, l’Élan Chalon occupe la meilleure place du play-in (7e), à une victoire du Mans, qui détient le dernier spot pour une qualification directe en playoffs.

Ouais on sait, ça met les frissons 😁 #RougeEtBlanc pic.twitter.com/NsN3mtCGoF — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 27, 2025

Cet état de fait, Chalon-sur-Saône le doit en grande partie à Jeremiah Hill. Ce que n’a pas manqué de souligner Elric Delord après la nouvelle victoire contre Nanterre dimanche 27 avril. « Jeremiah (Hill) est exceptionnel depuis cinq matches », démarrait le technicien auprès du Journal de Saône et Loire (JSL). « On doit être fiers de son éclosion. De tout ce qu’il nous apporte. Oui, le collectif est extrêmement important, mais, la vérité, c’est qu’il joue à un niveau exceptionnel depuis plusieurs semaines. »

D’un siège éjectable à un statut d’indétrônable !

Arrivé avec un statut solide en Bourgogne, Jeremiah Hill a longtemps déçu les fans du Colisée en début de saison. Extrêmement talentueux, oscillant entre la facilité et la nonchalance, le joueur de bientôt 30 ans soufflait le chaud et le froid, avec une tendance à plutôt tirer son équipe vers le bas. Mais l’arrivée de Michael Stockton, un meneur de jeu académique porté sur la distribution, a notamment permis à l’international camerounais de se libérer.

Aujourd’hui, Jeremiah Hill est le 8e meilleur marqueur et 4e meilleur passeur de Betclic ELITE. Ce qui fait craindre à son technicien de ne pas pouvoir le retenir dans le futur.

« Je voulais le prolonger à tout prix. Maintenant, à part vendre la cathédrale, on ne va jamais pouvoir le conserver. » Elric Delord à propos de Jeremiah Hill

En attendant de se projeter sur le prochain exercice, l’Élan Chalon et Jeremiah Hill vont tout faire pour se qualifier en playoffs. Il reste trois matchs pour cela, avec des confrontations directes pour le play-in (Strasbourg et Gravelines-Dunkerque) et une conclusion de saison régulière contre l’AS Monaco.