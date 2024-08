L’équipe d’Espagne a remporté la neuvième Coupe d’Europe de 3×3, en dominant nettement l’équipe de France en finale (19-11).

Plus adroites (5/9 à 2-points contre 0/10 pour les tricolores), plus physiques, plus présentes au rebonds (20 prises à 8), les récentes vice-championnes olympiques ont pris le large avec une succession de tirs à 2-points. Les Bleues n’ont pas réussi à suivre. C’est le deuxième titre de champion d’Europe pour l’équipe nationale féminine espagnole, trois ans après celui de Paris.

Après une année 2022 exceptionnelle – championne du monde et d’Europe -, une année 2023 décevante et un tournoi olympique complètement ratée, l’équipe de France de 3×3 féminine a toutefois relancé une nouvelle dynamique, avec des nouveaux visages. De quoi lancer un nouveau cycle ?