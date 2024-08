Longtemps Myriam Djekoundade, Laetitia Guapo, Hortense Limouzin et Marie-Eve Paget sont restées au centre du terrain, place de la Concorde à Paris. Les quatre joueuses de l’équipe de France ont voulu apprécié au maximum ces derniers moments de partage avec le public.

S’il existait un improbable scénario leur permettant de disputer les phases finales lundi, les Bleues se savaient déjà éliminées avant la rencontre. Face à l’Australie (4 victoires en 6 rencontres avant le match), elles ont décroché leur deuxième et dernier succès de ce tournoi olympique. C’est Marie-Eve Paget, alias ‘MEP’, qui a inscrit le panier de la victoire en prolongation, sur un tir très lointain.

Cette victoire met fin à un tournoi frustrant où les joueuses de Yann Julien ont enchaîné les défaites sur le fil. De quoi provoquer leur élimination prématuré dans un système où pourtant six des huit sélections qualifiées participent aux phases finales. Cet échec, le deuxième de suite après celui de Tokyo (quatrième) marque peut-être la fin d’un cycle : l’équipe de France fera probablement l’objet d’un renouvellement, soit parce que les joueuses voudront tourner la page du 3×3, soit parce que le staff se tournera vers de nouveaux profils.

La déclaration de Laëtitia Guapo sur l’élimination de l’équipe de France de 3×3 féminine :

« J’ai l’impression d’être dans un cauchemar, a-t-elle déclaré dans les colonnes du Berry Républicain. Dans les moments comme ça, on repense à toutes les heures passées à l’entraînement. Les quatre filles qui étaient là, on était toujours les quatre premières à l’entraînement et les quatre dernières à partir. Je ne sais pas combien d’heures, on a passé à préparer ces Jeux. Alors est-ce que c’est pour ça qu’on en est là aujourd’hui avec des larmes de tristesse plutôt que de joie ? Je ne sais pas… En tout cas, on est entières, on a voulu se battre et on remercie tout le monde d’avoir cru en nous. Le public d’avoir voulu nous porter. Ça a été super important et précieux pour nous. »