L’équipe de France qualifiée pour l’EuroBasket 2025 dès ce dimanche ?

Victorieuse à Chypre jeudi (75-59), l’équipe de France a souffert mais est repartie de Nicosie avec l’essentiel : une troisième victoire de rang dans ces qualifications, qui la rapproche un peu plus de l’EuroBasket 2025. À vrai dire, les Bleus pourraient même valider leur ticket dès ce dimanche, s’épargnant quelques sueurs froides lors de la fenêtre de février qui démarrera par un déplacement périlleux en Croatie.

Pour cela, les hommes de Frédéric Fauthoux devront de nouveau battre Chypre, ce qui n’est pas la condition la plus difficile du lot, tout en espérant que la Bosnie-Herzégovine s’incline à domicile contre la Croatie en parallèle. Avec trois victoires d’avance sur les Bosniens, les Bleus ne pourraient alors plus être rejoints lors des deux derniers matchs, sachant que seules les deux premières places du groupe sont synonymes d’accessit pour l’EuroBasket 2025 (et que Chypre y qualifiée d’office en tant que pays organisateur). Jeudi, la Bosnie-Herzégovine a perdu en Croatie (76-89).

Un billet pour l’EuroBasket 2025 représenterait un premier objectif minima réussi pour le nouveau sélectionneur Freddy Fauthoux. L’équipe de France n’a plus raté un championnat d’Europe depuis l’édition 1975.