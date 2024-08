L’équipe de France U16 à l’usure contre la Géorgie

Accrochée un long moment, l’équipe de France U16 a fini par se détacher contre une valeureuse sélection de Géorgie (74-49), en ouverture de l’EuroBasket de la catégorie.

Les Bleuets ont été plus accrochés que prévu par des Géorgiens qui se sont offerts 13 points sur deuxièmes chances notamment. A égalité jusqu’à la 15e minute (21-21), ils ont néanmoins pris un premier éclat avant la pause (23-34, 20′) face à la puissance physique et athlétiques des jeunes tricolores. Mais ils n’ont pas lâché, au contraire, en revenant à -4 par deux fois (35-39 ; 35-41) sur deux paniers de Mate Khatiashvili et Giorgi Dokhnadze. Cependant, l’équipe de France, plus complète à tous les niveaux, à refait l’écart.

Une défense press’ tout terrain lui a permis de récupérer des ballons (10 interceptions, 23 points sur balles perdues), prendre confiance et finir à +25. S’ils ont été collectifs (21 passes décisives) sans être trop brouillons (12 balles perdues), les jeunes Français ont manqué d’adresse à 3-points (1/12). La marque a été bien répartie mais c’est surtout Cameron Houindo (13 points à 5/11 aux tirs, 13 rebonds et 4 contres en 23 minutes).

Ce dimanche à 15h, les Français tâcheront de faire mieux encore face à la Pologne, toujours à Heraklion.