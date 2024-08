L’équipe de France U16 enregistre contre la Pologne son deuxième succès consécutif

Deux matchs, et deux fois exactement le même score final. Comme contre la Géorgie lors de son entrée en lice, l’équipe de France U16 s’est de nouveau imposée 74-49, cette fois face à la Pologne. Un scénario similaire à celui de leurs homologues féminines version adultes, qui ont aussi commencé leur phase de poules des JO avec deux victoires sur le même score (75-54). Reste à voir si ces Bleuets U16 ont la capacité de connaître une destinée similaire pour arriver eux aussi en finale. Pour l’instant, les jeunes de Cyril Absalon montrent en tout cas toute leur domination physique et athlétique. À l’image de leur leader Cameron Houindo, qui enchaîne les U16 après avoir aussi participé à la Coupe du monde U17 le mois dernier. Fort de cette expérience, il domine dans la raquette et attire une bonne partie de la défense adverse, libérant ainsi des espaces pour ses coéquipiers. Lors de ce second match, il a compilé 10 points à 5/9 aux tirs, 3 rebonds et 5 interceptions en seulement trois quart-temps. Mais avec 6 pertes de balle et 4 fautes.

Deuxième période maîtrisée

Houindo n’a pas été le seul à faire parler son avantage athlétique sur ses adversaires directs. De la même manière – même si Karl-Randell Kouame-Zeze a été le meilleur marqueur avec 14 points – Kenny Courset a probablement été le meilleur français (12 points, 5 rebonds, 3 interceptions et +28 de plus/minus) grâce à sa présence dans la raquette. Son tandem en sortie de banc avec la pile électrique et seul représentant des 2009 Aaron Towo-Nansi (5 points, passes décisives, 4 interceptions) a permis aux Bleuets de creuser un premier écart. Celui-ci ne s’est pas agrandi en première période, notamment grâce au leader polonais Gabriel Sularski, qui a permis aux siens de ne pas couler grâce à sa patte gauche (17 points, 6 rebonds, 6 passes décisives). Jusqu’à que Achille Elouma ne soit envoyé en mission défensive sur lui au retour des vestiaires, et parvienne à le cadenasser grâce à sa longueur de bras. Le point de départ d’un run des Bleuets, qui ont déroulé dans la seconde partie du troisième quart-temps et dans le quatrième. L’écart aurait même pu être encore plus grand, si les joueurs de fond de banc n’avaient pas été aussi brouillons en fin de match.

Peu importe, les Bleuets obtiennent leur deuxième victoire en autant de matchs. Le troisième et dernier match sera contre les Slovènes, qui ont eux aussi remporté leurs deux premières rencontres. Mais sur des scores moins creusés. Cette génération 2008/09 aura à cœur d’aller chercher une place sur le podium de cet EuroBasket. Et si possible, avec un meilleur métal que les derniers U16 (bronze en 2023).