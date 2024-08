L’équipe de France U16 féminine prend une option sur le titre en éliminant l’Espagne

Il y a des demi-finales qui ont un goût de finale. Cet affrontement entre Françaises et Espagnoles à l’EuroBasket U16 féminin en est un parfait exemple. C’est simple, ce sont tout simplement les deux meilleures attaques et défenses de la compétition qui s’affrontaient sur le parquet de Miskolc (Hongrie). Deux équipes qui ont infligé en moyenne plus de 40 points d’écart à leurs adversaires. Alors forcément, les deux staff ont cette fois réduit leurs rotations, pour davantage se reposer sur leurs leaders qui ont eu tout le loisir de se reposer pendant le reste de l’Euro. De quoi donner un affrontement au sommet.

Côté tricolore, c’est le cinq majeur qui a pris la plupart des minutes distribuées. En particulier Emma Broliron, qui était à la baguette de la grande majorité des actions (12 points et 6 passes décisives). La talentueuse fille de Frédéric Broliron a dépassé les 30 minutes de jeu pour la première fois de la compétition. L’autre leader Kathy-Emma Otto (10 points, 7 rebonds, 4 interceptions) l’aurait bien imitée si elle n’avait pas été pas limitée par les fautes. Ailière titulaire, Manon Greusard termine elle avec 8 points et 11 rebonds en 27 minutes. Mais surtout le meilleur plus/minus du match (+20). De manière générale, il était difficile pour les Bleuettes de marquer quand les remplaçantes étaient sur le terrain. Les plus/minus des joueuses en sont la preuve. Seule l’Angevine Cameron Kolissoko, troisième meilleure intercepteuse de la compétition (4 de moyenne, 3 ce soir) a surnagé en sortie de banc, avec 11 points.

Frayeur en fin de match

Grâce aux différents passages du cinq majeur, les Françaises ont petit à petit creusé l’écart au long du match. Jusqu’à compter jusqu’à 18 points d’avance en début de quatrième quart-temps. Mais c’est à ce moment-là que les Espagnoles, jamais résignées, ont réussi à grappiller petit à petit des points. Notamment par l’intermédiaire de leur trio Okafor-Segura-Llompart, qui a marqué 41 points à lui seul. Elles ont réussi à revenir à 4 points d’écart, face à une vague de panique dans les rangs des joueuses Vincent Bourdeau, dont les différents schémas défensifs utilisés tout au long du match ont volé en éclat dans le money-time. Au final, les Tricolores ont réussi à se redresser au dernier moment. Notamment grâce à deux rebonds offensifs salvateurs de Manon Greusard, qui a permis aux siennes de garder un léger matelas d’écart, pour finalement l’emporter 65-57. Et ce malgré un 2/20 à trois points sur l’ensemble du match.

En éliminant l’Espagne, les Bleuettes prennent une sérieuse option sur le titre final. C’est face à la Finlande (qui a battu l’Italie 61-52 dans l’autre demi-finale), qu’elles tenteront d’obtenir le troisième titre d’affilée pour les U16 féminines à l’Euro, après 2022 et 2023. Ce serait surtout le cinquième titre d’une équipe de France de jeunes en six EuroBasket cet été. Le palmarès n’attend qu’à être complété. La grande finale aura lieu ce samedi 24 août, à 20h30.