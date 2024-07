L’équipe de France U17 féminine débute sa Coupe du monde en douceur face à Taipei

Les équipes de France reçues 3/3 ce samedi 13 juillet ! Comme les U20 masculins et féminines, les U17 féminines ont aussi remporté leur match. Elles disputaient leur premier tour de la Coupe du monde U17 au Mexique face au Taipei chinois, l’un des petits poucets de la compétition. Et cela s’est vite vu sur le terrain. Même sans être totalement rodées, les Bleuettes ont dominé l’opposition du début à la fin. Les joueuses d’Arnaud Guppillotte ont gagné les quatre quart-temps, notamment grâce à une ultra-domination au rebond (56 à 30, dont 24 rebonds offensifs à 12). Ce grâce à leur avantage de taille sur les joueuses taïwanaises. De manière générale, elles ont été très sérieuses défensivement. L’écart final de 28 points est logique.

Cet avantage de taille a profité aux intérieurs tricolores Alicia Tournebize et Sarah Cissé, qui terminent toutes les deux avec 10 points, et respectivement 6 et 7 rebonds. Mais aussi aux ailières de grande taille comme Justine Loubens (10 points) ou Aïnhoa Risacher (6 points, 4 rebonds). Les extérieures ont eu un peu plus de mal face à la rapidité de leurs adversaires. Surprise de l’Euro U16 l’été dernier, la meneuse Emma Broliron a par exemple tenté beaucoup de choses, mais avec peu de succès (7 points à 3/9 de réussite aux tirs, et 4 pertes de balle). Les Bleues ont perdu plus de ballons que leurs adversaires, preuve d’un collectif qui n’est pas encore en place.

Continuer sur la lancée de l’été 2023

Il va falloir du temps à cette génération pour retrouver l’alchimie qui leur avait permis de remporter l’EuroBasket U16 l’été dernier. Cependant, le staff a pu faire tourner l’équipe, puisque toutes les joueuses ont disputé entre 11 et 22 minutes. Ce qui est une bonne nouvelle pour la suite de la compétition, qui s’annonce relevée. Le prochain match sera face à un autre petit poucet, l’Égypte, 12e nation sur 16 dans le “Power Ranking” établi par la FIBA. Le match aura lieu ce dimanche 14 juillet à 20h30.