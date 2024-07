L’équipe de France U17 se lâche contre l’Australie

Sortie en 1/8e de finale par Porto Rico ce mercredi, l’équipe de France U17 masculine doit cependant jouer des matches de classement pour finir sa Coupe du monde U17. Ce vendredi, les Bleuets ont fait la boulot face à une autre grande nation du basketball mondial, l’Australie.

Sans doute vexés de ne pas disputer les phases finales, les joueurs de Lamine Kebe ont rapidement pris les devants (24-10, 10′) pour faire la course en tête et s’imposer de 25 points (96-71). Le staff a puisé sur son effectif et les 12 joueurs ont joué entre 9 et 25 minutes de temps de jeu. Le benjamin de la sélection, Nathan Soliman, a pu se mettre en valeur (12 points à 3/5 aux tirs, 3 rebonds et 3 interceptions pour 13 d’évaluation en 17 minutes) alors qu’Akram Naji s’est montré agressif offensivement (16 points à 7/11 en 17 minutes, mais 6 balles perdues).

Ce samedi, l’équipe de France U17 affrontera l’Allemagne avec comme volonté de finir sur une bonne note, équilibrer son bilan (3 victoires et 3 défaites) et pourquoi pas décrocher une neuvième place.