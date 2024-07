Le fiasco de l’équipe de France U17, éliminée dès les 1/8e par Porto-Rico !

À l’heure où tout le monde se gargarise de la qualité de la formation française, après les historiques drafts NBA 2023 et 2024, voilà une claque qui va faire office de brutal retour sur terre. Médaillée de bronze lors du dernier EuroBasket, la génération 2007 n’a pas pu faire mieux qu’une élimination dès les 1/8e de finale de la Coupe du Monde U17, vaincue par l’inattendue équipe de… Porto-Rico (84-91).

Le Grand Chelem de 2023 n’aura pas de successeur

Soit, déjà, la fin des rêves de la redite du Grand Chelem réalisé en 2023, avec huit demi-finales sur huit compétitions pour les équipes de France juniors. La première en lice, dans la plus grande compétition de l’été, va devoir se contenter des matchs de classement de la 9e à la 16e place. Ce qui est loin d’être immérité lorsqu’on fait le bilan du tournoi… Oublions la fessée subie des mains des États-Unis (81-104), qui risquent d’appliquer le même tarif à tout le monde. Mais la boulette réalisée face à la Chine (défaite 70-73) aurait dû agir d’électrochoc. Cela a été le cas pour un seul match, le temps d’écraser la Guinée (100-70). Mais au moment où cela comptait le plus, toutes les leçons apprises se sont évaporées…

Bien trop softs, en difficulté face à la défense de zone proposée par le sélectionneur porto-ricain Eddin Santiago Cordero, les Bleuets ont surtout été incapables de stopper Felipe Quinones (42 points à 12/23), contenu à… 4,3 points à 16% sur l’ensemble de la première phase ! Auteur de 19 unités dès la première période, le pensionnaire d’IMG Academy a permis aux Caribéens de s’accrocher (40-42, mi-temps) avant de prendre les commandes de la rencontre dès le retour des vestiaires (45-56, 23e minute). Parfois revenue à -3 ou -4, mais jamais vraiment en maîtrise (seulement 99 secondes passées en tête) l’équipe de France U17 aura eu plusieurs occasions de renverser la vapeur mais aura toujours manqué le momentum. À cause d’un coup de sifflet oublié par ici, d’un gros shoot porto-ricain par là ou encore de sa douteuse gestion des émotions, à l’image de la faute technique de Cameron Houindo à la 36e minute (70-76) qui aura scellé l’un des derniers runs tricolores.

Et maintenant, trois matchs de classement…

Vice-champion du monde U19 l’an dernier, le sélectionneur Lamine Kebe a cette fois raté son été et va se retrouver confronté à un vrai défi : comment maintenir cette équipe à flots, pour trois matchs de classement qui n’intéressent personne mais qu’il va pourtant bien falloir jouer ? L’occasion, peut-être, d’ouvrir son banc et d’offrir du temps de jeu à ceux qui en ont peu eu ? Histoire de trouver quelques relais derrière l’irréprochable Hugo Yimga (23 points à 10/14, 14 rebonds et 3 passes décisives), l’arbre qui cache la forêt ? Ce mercredi, Jonas Boulefaa (16 points à 6/15 et 10 rebonds) a certes été à la hauteur de son statut mais les lacunes de cette équipe allaient bien au-delà des simples (contre-)performances individuelles…