L’équipe de France U17 s’offre un premier succès et la deuxième place du groupe

48 heures après une défaite quasi-humiliante contre la Chine, l’équipe de France U17 a (enfin) démarré sa Coupe du Monde U17. Les Bleuets se sont vengés contre la Guinée, soignant leur panier-average pour l’emporter de 30 points (100-70).

Une large victoire qui permet aux hommes de Lamine Kebe de terminer à la deuxième place du groupe puisque la Chine a été inexistante, en parallèle, contre Team USA (62-146), laissant les Américains battre le record historique de points marqués dans la compétition. En 1/8e de finale, les Bleuets affronteront le vainqueur du match Porto-Rico – Philippines (ce mardi à 14h). Un adversaire évidemment largement à leur portée, d’où l’intérêt d’avoir battu la Guinée, ce qui permet, aussi, d’éviter la Lituanie ou l’Espagne.

Des leaders retrouvés

L’autre bienfait de la matinée, à part le plan strictement mathématique, est la reprise de confiance de certains cadres. Dimanche, seul Hugo Yimga-Moukouri avait surnagé contre la Chine, auteur de 34 d’évaluation, contre 7 pour ses dauphins. Le pensionnaire du Pôle France s’est encore distingué (16 points à 6/12, 7 rebonds et 3 passes décisives) mais cette fois, il n’était plus seul. Akram Naji (13 points à 4/8, 4 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions), Nathan Soliman (13 points à 5/9 et 3 rebonds) ou Soren Bracq (12 points à 5/11, 4 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions) se sont tous rattrapés de leurs contre-performances… Il ne manque plus que Jonas Boulefaa (2 d’évaluation) pour que la fête soit complète. Dès ce mercredi en 1/8e de finale ?