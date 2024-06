La bourde des Bleuets, battus par la Chine !

Si Petr Cornelie, Damien Inglis ou d’autres représentants de la génération 1995 étaient devant leur télévision, ce France – Chine a dû faire surgir quelques fantômes du passé… Car jusque-là, les Bleuets de Kaunas étaient les seuls à avoir mordu la poussière face aux Chinois (53-59). Et l’histoire ne s’était pas bien terminée pour eux, triste 10e sur 12 du Mondial.

Et pourtant, +42 en amical la semaine dernière…

Pour leurs lointains successeurs, il n’est pas encore l’heure des tirer des leçons prématurées, surtout vu que toutes les équipes seront qualifiées en 1/8e de finale. Mais le contenu de ce dimanche après-midi inquiète fortement. Moins de 24 heures après leur douloureuse entrée en matière contre les États-Unis (81-104), les hommes de Lamine Kene espéraient certainement passer leur frustration sur la Chine, qui avait fait office de punching-ball la semaine dernière en amical à Troyes (90-48 !). Mais il n’en a rien été…

À cause d’une catastrophique entame de seconde mi-temps (de 42-32 à 44-48), les Bleuets ont laissé croire leurs adversaires (vaincus par la Guinée samedi) croire que l’exploit était possible. Leurs difficultés offensives, incarnées par le désert derrière l’irréprochable Hugo Yimga (29 points à 10/15, 9 rebonds et 3 passes décisives), auteur à 15 ans de plus de 40% de l’évaluation collective (34 sur 79, pas un seul joueur au-dessus de 7 sinon), auront fini de creuser leur tombe.

Encore une fenêtre de tir vers la seconde place

Désormais dernière du Groupe B, l’équipe de France devra battre la Guinée pour tenter de soigner leur classement et ainsi éviter un duel avec la Lituanie ou l’Espagne en huitième de finale. En partant du principe que Team USA survolera tout le groupe, la 2e place reste accessible en cas de victoire. Mais quand on s’incline contre la Chine, on n’est plus spécialement en position de parler de croisement favorable pour les phases finales…