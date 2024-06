L’équipe de France U17 débordée par Team USA

L’équipe de France U17 masculine n’a pas réussi à tenir tête à Team USA lors de son premier match à la Coupe du monde U17, ce samedi 29 juin à Istanbul. Les Bleuets se sont inclinés 104 à 81.

Intouchable Cameron Boozer !

Très vite, les États-Unis ont pris le dessus. Titularisé à la mène, Akram Naji (9 points à 3/6 aux tirs, 2 passes décisives et 6 balles perdues pour 4 d’évaluation en 14 minutes) a perdu trois ballons dans les 2 premières minutes 30. Brandon McCoy et surtout l’incroyable Cameron Boozer (29 points à 9/15 aux tirs, 12 rebonds et 2 interceptions 27 minutes) en ont profité pour monter au dunk dans la foulée, sur transition. Et si Lamine Kebe a rappelé le joueur de l’Élan Chalon sur le banc, la sélection de Sharman White a fait encore grossir son avance (23-9, 8′) sur un dunk de Koa Peat (18 points à 8/17, 6 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes) – déjà champion du monde U17 il y a deux ans – qui venait d’arracher la balle dans les mains de Soren Bracq (9 points à 4/7, 5 passes décisives et 3 balles perdues en 21 minutes). Mais si l’avance américaine a grimpé à +18 (40-22, 15′), l’arrière de Cholet, une défense de zone 1-3-1 et surtout Yannis Allard (19 points à 6/13, 3 passes décisives, 0 balle perdue et 2 interceptions pour 17 d’évaluation en 22 minutes) ont maintenu l’espoir côté français. Ce dernier a inscrit pas moins de 11 points de suite au point de faire repasser les siens sous la barre des -10 (44-35, 17′) après un 13 à 4. Toutefois, malgré un énorme panier à 3-points de Maxence Lemoine (16 points à 5/10, 3 rebonds, 3 passes décisives et 5 balles perdues pour 14 d’évaluation en 21 minutes) à 31 secondes de la mi-temps (53-42), l’équipe de Lamine Kebe a regagné les vestiaires avec 13 points de retard (55-42).

Et si l’écart s’est maintenu sensiblement au même stade pendant une bonne partie du troisième quart-temps (70-59, 27′), l’équipe de France a fini par lâcher face à la puissance de feu des États-Unis. Un 12-0 pour terminer la période a déjà scellé le sort de la rencontre (82-59, 30′). Dominants athlétiquement et physiquement, les Américains ont provoqué 24 balles perdues et pris la bagatelle de 21 rebonds offensifs pour 18 points marqués sur deuxièmes chances. Peu adroits à 3-points (2/18), ils étaient toutefois intouchables dans la raquette (68 points dans la peinture) à l’image de Cameron Boozer mais aussi A.J. Dybantsa (19 points à 7/11, 5 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions en 24 minutes).

Après cette défaite logique, l’équipe de France tâchera de se reprendre ce dimanche à 13h30 face à la Chine, qui a perdu face à la Guinée (92-101) dans l’autre rencontre du groupe B.