L’équipe de France U17 s’offre les Argentins et termine 9e de la Coupe du monde

Les Bleuets terminent leur compétition par trois victoires. Relégués aux matchs de classement 9-16 après leur élimination en huitièmes de finale contre Porto-Rico, ils ont assuré l’essentiel. À savoir la neuvième place, par orgueil. Une maigre consolation pour l’effectif de Lamine Kebe, qui avait les armes pour faire mieux. Après avoir dominé l’Australie puis l’Allemagne, ils ont dominé une troisième grosse nation de basket sur leur dernier match : l’Argentine (score final 79-55). Après une entame catastrophique (4-16), les Bleuets ont relevé la tête et infligé un 18-0 à leurs adversaires. Avant de petit à petit faire grandir leur avance au cours du match.

Ce grâce notamment à une bonne adresse à 3-points (10/29, 34,4%), ce qui leur avait manqué dans le reste de la compétition (23,9% avant ce match, 14e nation sur 16). À ce jeu-là, quatre tricolores ont encore montré leurs talents avec deux tirs extérieurs réussis : Yannis Allard (2/5), Maxence Lemoine (2/4), Jonas Boulefaa (2/6) et Christopher Ebunangombe (2/3). Ce dernier, en retrait pendant le reste du Mondial, s’est révélé sur ce dernier match en terminant meilleur marqueur avec 16 points à 7/8 aux tirs, en plus de 5 passes décisives et 3 interceptions. Globalement, les Bleuets ont livré une belle performance collective. Aucun joueur n’a vraiment été au-dessus du lot, tout le monde a participé à la victoire.

Cette neuvième place reste inhabituelle pour une équipe de France de jeunes, et donc une déception. Les Bleuets avaient terminé sur le podium lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde U17.