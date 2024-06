L’équipe de France U17 surclasse la Grande-Bretagne, la Chine et l’Allemagne

L’équipe de France U17 masculine a signé trois francs succès pour son dernier tournoi de préparation pour la Coupe du monde, qui démarre ce samedi 29 juin contre les États-Unis à Istanbul.

Après avoir gagné deux matches sur trois à Huesca, en Espagne, une semaine plus tôt, la sélection de Lamine Kebe a tour à tour surclassé la Grande-Bretagne (97-38), la Chine (90-48) et l’Allemagne (80-43) à Saint-André-les-Vergers. Largement supérieurs à leurs adversaires, les Français ont notamment pu établir qu’il faudrait compter sur Noa Kouakou-Heugue à l’intérieur. Le pensionnaire du Pôle France a cumulé 15 points et 8 rebonds en 21 minutes contre la Chine. Si la ligne arrière est bien garnie, lui s’annonce comme un cadre du secteur intérieur aux côtés de Jonas Boulefaa et Jahel Trefle (14 points et 5 rebonds en 18 minutes contre la Chine).

La révélation de la préparation de l’EDF U17 🌟 Noa Kouakou-Heughe compile 15 points et 8 rebonds en 21 minutes contre la Chine 💪 pic.twitter.com/BOiD9mF6nW — GOATOGUY (@goatoguy) June 23, 2024

A l’issue de son stage à Saint-Julien-les-Villas ce mercredi 26, l’équipe de France U17 masculine s’envolera pour la Turquie avec son groupe de 12 joueurs.