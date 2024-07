L’équipe de France U18 reçue 3/3 en poules !

Dans l’ombre des Jeux olympiques, l’équipe de France U18 continue à faire son bonhomme de chemin à l’EuroBasket. Après la Grèce puis le Danemark, c’est cette fois la Suède qui a fait les frais du jeu bien organisé des Bleuets.

Une Suède accrocheuse

Ces derniers ont cependant été surpris en première période par cette équipe suédoise qui a joué sa carte à fond. Les Scandinaves – qui venaient de battre les Grecs en prolongations au match précédent – ont provoqué quelques maladresse et imprécisions de la bande à Nolan Traoré. Contrairement à son premier match, c’est le prospect pour la Draft NBA 2025 qui a montré l’exemple en rentrant dans le combat physique en attaquant l’arceau. Il termine avec 13 points et 8 passes décisives, se rapprochant du double-double de moyenne sur la compétition (9,7 points et 9,7 passes décisives pour l’instant).

The NBA prospect Nolan Traore 🇫🇷 (PG, 6’4, ‘06) ended the group stage of #FIBAU18 averaging: 9.7pts | 4 rebs | 9.7 ass | 2.7 stl | 3.3 to pic.twitter.com/A1FIurtZ0Y — LV bball analyst (@bball_yg_future) July 29, 2024

Leader lors du second match, Noa Essengue n’a joué que 19 minutes, et marqué 9 points à 2/8 aux tirs. C’est Mohamed Diakité qui s’est illustré avec 14 points malgré des déchets. Le futur joueur de Saint-Quentin termine notamment avec le meilleur plus/minus de l’équipe (+28), preuve de son impact. En dehors de ces leaders, tous les joueurs ont encore une fois participé à la fête en marquant un panier. Tous ont joué 10 et 23 minutes. Dont les meneurs remplaçants Yohann Sissoko (8 points et 4 passes décisives en 17 minutes) et Robin Pluvy (6 points, 3 passes décisives et 3 interceptions), qui prennent du galon depuis le forfait de Talis Soulhac.

Avec cette troisième victoire, les Bleuets gardent ainsi la première place de leur groupe B, ce qui leur assure un adversaire plus favorable lors des huitièmes de finale. Ceux-ci auront lieu mercredi, après un jour de repos bien mérité.