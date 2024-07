L’équipe de France U20 mise en difficulté avant la défense de son titre à l’Euro

La préparation de l’équipe de France U20 pour l’Euro, dont elle est tenante du titre, ne s’est pas très bien déroulée en Andalousie. Après deux victoires face à la Croatie en début de préparation, les Bleus ont affronté successivement la Lituanie, l’Allemagne et l’hôte, l’Espagne, pour un bilan final d’une victoire et deux défaites.

Une défense plutôt en place, une adresse plus en difficulté

Ce week-end de la fin juin a débuté et s’est terminée de manière négative pour Guillaume Vizade et ses joueurs, avec une défaite d’entrée contre la Lituanie (55-57) puis en clôture contre l’Espagne (56-68). En manque d’adresse extérieure sur tout le week-end (25% à 3-points), les partenaires de Noah Penda ont cependant su relever la tête contre l’Allemagne le samedi (79-59). La deuxième a eu lieu contre l’Allemagne et reste la seule victoire française sur un score large de 79-59. Enfin, la troisième et dernière rencontre a été une défaite pour nos bleus sur un score de 56-68 face à l’Espagne. La France a finalement terminé 2e de ce tournoi, grâce notamment au point-average, derrière l’Espagne.

Sur les trois rencontres, les meilleurs marqueurs français sont le capitaine Halvine Dzellat-Diakeno avec 7,3 points de moyenne, Romain Parmentelot avec 7 points et enfin Maël Hamon-Crespin avec 6,7 points.

La réaction de Guillaume Vizade, sélectionneur de l’équipe de France U20 : « Après deux matchs remportés face à la Croatie pour démarrer la préparation, nous savions que l’opposition allait être plus relevée encore lors du tournoi de Linea de Concepcion. Sur l’ensemble des trois matchs, notre défense a été plutôt constante même si nous devons améliorer le travail du rebond défensif et la communication. Sur le chapitre offensif, notre ballon doit mieux vivre par la passe et notre capacité à transiter dans le jeu offensif a encore une forte marge de progression. Pour ce qui est de l’équipe en elle-même, les deux matchs contre la Belgique devraient permettre d’affiner et aussi de devenir plus efficace sur nos schémas de jeu. »

Les Bleus devront se relever et prendre notamment le plein de confiance contre la Belgique lors de deux derniers matchs amicaux le samedi 6 et dimanche 7 juillet. Avant de partir pour l’Euro en Pologne du 13 au 21 juillet.