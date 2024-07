L’équipe de France U20 s’est envolée vers la finale contre la Grèce

L’équipe de France U20 masculine est de retour en finale. Entrée tambours battants dans leur demi-finale face à la Grèce, les joueurs de Guillaume Vizade menaient déjà de 30 points à la mi-temps (47-17). Certes bien moins concentrés après la pause, ils ne se sont pas fait peur pour finir avec une victoire tranquille (69-57). Ce dimanche ils affronteront la Slovénie qui a battu la Belgique dans l’autre demi-finale.

Son équipe largement en avance, le staff a fait tourner son effectif. Trois joueurs ont fini co-meilleurs marqueurs avec 10 points chacun et ils sont tous intérieurs : Mohamed Diawara, Zacharie Perrin et Maël Hamon-Crespin. Toutefois, les Bleuets ont encore de la marge, eux qui ont terminé à 4/26 à 3-points et 13/21 aux lancers francs. La Slovénie est prévenue. Rendez-vous ce dimanche à 20h30.