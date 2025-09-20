L’équipe Espoirs de l’ASVEL engage un international congolais

À une semaine de la reprise dans l’élite, les équipes apportent les dernières touches pour finaliser leurs effectifs. Y compris chez les Espoirs. Après avoir terminé en 13e position la saison dernière, l’équipe villeurbannaise va vouloir faire mieux cette saison, pour revenir une équipe dominante du championnat (titrée en 2022). Pour cela, il faudra composer avec les départs vers la NCAA du meilleur marqueur de l’équipe (Yohann Sissoko) et du meilleur rebondeur (Paul Mbiya). Ces dernières semaines, les arrivées de Djibril Diouf, Noha Sylves ou encore du Turc Sam Yaman ont été annoncées. L’effectif est quasiment construit. Et dans les prochains jours, c’est l’arrivée d’un international congolais qui devrait être officialisée par le club. Celle de Noé Toto Cuma (1,86 m, 18 ans).

Expérience internationale

L’information est sortie de la part du média congolais Info Sport RDC. Avant d’être confirmée par Next Level International, la structure partenaire qui a accompagné son parcours. L’ASVEL devrait officialiser le transfert du meneur dans les prochains jours, avant la première journée contre Nancy le 27 septembre. Toto Cuma jouait jusque là au Dynamo Basket-Ball Club au Burundi, avec qui il a remporté le championnat national.

Mais il a surtout joué avec l’équipe nationale de République Démocratique du Congo à seulement 18 ans. Déjà en février lors des fenêtres de qualification à l’AfroBasket (4 matchs à 2 points de moyenne). Pré-sélectionné pour disputer l’AfroBasket cet été (où la RDC a terminé 11e), il n’a en revanche pas fait le cut pour faire partie des 12, alors qu’il avait participé à la préparation. Le jeune joueur s’était d’ailleurs fendu d’un communiqué à l’époque, pour expliquer qu’il « respectait pleinement ce choix purement technique » du sélectionneur Michel Perrin, alors qu’une polémique débutait due à des conflits régionaux. Ce meneur dynamique et shooteur va donc continuer sa carrière en France et chez les Espoirs de l’ASVEL. Une bonne pioche pour le club villeurbannais, qui fait marcher son réseau de scouts en Afrique.