Les 23 passes de D.J. Cooper ont guidé Roanne vers une précieuse victoire !

Roanne a remporté face à Boulogne-Levallois un précieux succès pour son maintien en Betclic ELITE, grâce notamment à un homme, D.J. Cooper ! Avec la 3e meilleure performance de l’histoire du championnat de France à la passe, le meneur roannais a guidé la Chorale à la victoire face aux Metropolitans 92 (105-93).

D.J. Cooper aux côtés de Pierre Bressant parmi les meilleurs passeurs de l’histoire

On peut parfois reprocher à D.J. Cooper de trop privilégier la passe au détriment du scoring. Mais comment lui en vouloir, lorsque que l’on sait qu’il est capable de réaliser de véritables récitals dans ce domaine ? Encore « les pieds dans l’eau à Bangkok » début octobre dernier, racontait son ex-entraîneur Jean-Denys Choulet après son premier match avec Roanne, le gaucher a peut-être récité sa partition la plus remarquable ce samedi 30 mars. En égalant son record en carrière de passes décisives face à la lanterne rouge Boulogne-Levallois, cela lui permet de rentrer dans les livres d’histoire de la Betclic ELITE, avec le 3e meilleur total de passes décisives (23) de l’histoire de la LNB. Il rejoint ainsi Pierre Bressant, meneur iconique du Racing Club de France et détenteur des trois meilleures performances dans l’exercice des caviars (lors de la même saison 88-89) avant ce samedi soir.

Roanne fait voler en éclat les Mets 92 dans le 2e quart-temps

Ce record de D.J. Cooper n’est pas loin de la série de points décisive dans le succès de la Chorale face à Boulogne-Levallois. Après un premier quart-temps équilibré, l’équipe de Marc Berjoan a en effet passé… un 21-0 aux Franciliens. De quoi donner une confortable avance à la mi-temps (56-37, 20′), qui n’était pas de trop pour des Roannais beaucoup moins efficaces en seconde période. Face à des Metropolitans 92 très adroits derrière l’arc, à l’image de Tevin Brown (20 points dont 6/10 à 3-points), Roanne a vu son avance maximale de 27 points n’être plus que de 8 points en fin de 3e quart-temps (73-65, 28′). Le collectif ligérien du soir, avec huit joueurs ayant marqués 8 points ou plus, a su se ressaisir dans le dernier quart-temps pour engranger une 9e victoire cette saison (105-93).

Même sans un grand match de sa nouvelle recrue Wayne Selden (2 points à 1/3 aux tirs en 16 minutes de jeu), la Chorale de Roanne revient ainsi provisoirement à hauteur de Gravelines-Dunkerque, première équipe non relégable.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre