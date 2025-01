Les adversaires de Basket Landes et Bourges au play-in du Final Six de l’EuroLeague

Bourges et Basket Landes ne sont plus qu’à une double-confrontation de rejoindre le Final Six de l’EuroLeague féminine. Alors que le club landais était déjà assuré de disputer le play-in d’accession au Final Six, la formation berruyère a elle manqué de peu de se qualifier directement pour l’événement à Saragosse, perdant son match contre les Italiennes de Schio.

Ainsi, Bourges et Basket Landes vont disputer les quarts de finale des play-in du Final Six. Les deux équipes tricolores devront absolument l’emporter dans une confrontation au format aller-retour. Pour le Tango, l’adversaire qui se profile n’est autre que l’hôte du Final Six, Saragosse. Pour le club basé à Mont-de-Marsan, il s’agira de l’USK Prague d’une certaine Valériane Ayayi, ancienne joueuse de la maison landaise (2012 à 2014 et 2020 à 2022).

Les rencontres de Bourges et Basket Landes auront lieu les 19 et 26 février prochains, avec l’avantage du terrain pour le Tango, contrairement à l’équipe de Julie Barennes.