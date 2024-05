Les Aigles du Velay couronnés champions de France pour la première fois !

Après avoir battu Hyères vendredi (95-68) au Colisée de Chalon-sur-Saône, les Hornets du Cannet retrouvaient Le Puy en finale du championnat de France de basket fauteuil. Les champions en titre se sont inclinés au profit du Puy-en-Velay (73-66). Les Aigles du Velay sont sacrés pour la première fois de leur histoire et privent ainsi les Azuréens d’un doublé historique Coupe de France / championnat.

Une première mi-temps équilibrée

Malgré une entame de match tendue et marquée par de nombreuses maladresses des deux côtés, les coéquipiers de Colin Higgins (11 points), Omar Zidi (13 points) et Raimunds Beginskis (22 points) ont pris un meilleur départ (14-13, 10′). Pourtant mené après dix premières minutes très accrochées, les Hornets du Cannet sont restés au contact (18-17, 13′) grâce notamment à l’efficacité de leur capitaine Christophe Carlier (27 points). Sans doute crispées par l’enjeu de cette finale, les deux formations ne se sont pas lâchées dans cette première mi-temps. Sérieux en défense et efficaces en transition, les Ponots ont creusé un premier écart en fin de deuxième quart-temps avant de voir une nouvelle réaction adverse. Comme souvent dans ce match, Le Cannet a laissé passer l’orage, recollant au score. À la pause, Le Puy-en-Velay est rentré aux vestiaires avec un petit point d’avance (32-31, 20′).

Pas de doublé pour Le Cannet



Comme en première mi-temps, le chassé-croisé s’est poursuivi entre les deux équipes. Plus adroit sous le cercle, Le Puy-en-Velay a conservé quatre points d’avance au moment d’aborder les dix dernières minutes (46-42, 30′). Si l’adresse a fui les hommes de Daniel Paquet au retour des vestiaires, les Hornets du Cannet ont profité de l’expérience de Christophe Carlier pour ne pas se laisser distancer. Encore menés de deux points à moins de deux minutes de la fin, les Cannettans ont fait preuve d’un mental d’acier pour revenir à hauteur de leurs adversaires du soir (61-61) et envoyer les deux équipes en prolongation.

Dans une prolongation irrespirable, Le Puy-en-Velay, coaché par le sélectionneur national Franck Bornerand, a creusé l’écart au meilleur des moments. Menés de 5 points à moins de deux minutes de la fin (69-64, 44′), les champions en titre ne sont pas parvenus à inverser la tendance. Battu sur le score de 73 à 66, Le Cannet ne réalisera pas le doublé historique Coupe de France / championnat. Le Puy-en-Velay prend sa revanche sur l’an passé en étant sacré pour la première fois.