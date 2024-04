Les Bleus aux Jeux paralympiques : « On y va pour gagner » annonce Franck Bornerand

Franck Bornerand a activement contribuer en la première qualification de l’équipe de France masculine de basket-fauteuil à ses premiers Jeux paralympiques depuis 20 ans. Lundi soir après la victoire contre le Maroc (87-60), le sélectionneur semblait très ému. Il est revenu sur cette qualification :

« On a réussi à fédérer quelque chose de très grand humainement et sportivement »

« Un pur bonheur. Ça fait 8 mois que je suis venu ici. J’ai pris mes fonctions avec Steve (Binot). On est heureux. Ça a été beaucoup de boulot. On part de très loin. Entre les joueurs et nous, on a réussi à fédérer quelque chose de très grand humainement et sportivement. Et c’est l’essentiel. On est encore dans la fièvre de la victoire ici mais on ne se rend pas compte encore que les JO sont là. On va s’en apercevoir bientôt je pense mais là on réalise notre compétition aujourd’hui. Les JO viendront un peu après, on va savourer là. Je crois que la victoire d’aujourd’hui c’est aussi une autre défaite au championnat d’Europe de Rotterdam. Une remise en question de tout le monde. Et on s’est mis à bosser ensemble après ce championnat d’Europe. Ça n’a pas été simple, mais des structures ont été mises en place, des joueurs ont adhéré. »

Les progrès par rapport à l’Euro 2023

« Le groupe qui existait à l’extérieur du terrain existe maintenant sur le terrain. Et je crois que c’est ce qui fait notre force, au-delà du talent individuel des joueurs. A l’Euro avec Steve on avait une semaine de prépa avant l’Euro donc on n’a pas pu changer grand chose, on a travaillé un petit peu la défense mais encore une fois je crois qu’on a mis des cadres où les joueurs peuvent exprimer leur talent complètement. Ils sont libres dans ce cadre là de s’exprimer, il ne faut pas qu’ils le dépassent et tout, on sait ce qu’on a à faire offensivement, on sait ce qu’on a à faire défensivement et quand c’est appliqué, ça marche. »

A Paris : « On y va pour gagner »

« Il n’y a pas de non-objectif. La lancée qu’on a aujourd’hui, on va la continuer, on va continuer à se préparer, on va continuer à progresser. On a déjà battu le Canada qui y va, on a battu l’Angleterre et l’Espagne en préparation. Donc on y va pour gagner. A huit, ça peut aller très très vite et on sera là. »

La progression de l’équipe de France

(Les Jeux olympiques, ça représente) « Un rêve ! Mais comme tout le monde, c’est ce que je dis toujours, pour tout sportif, le plus important ce n’est ni les championnats d’Europe ni les championnats du monde, c’est les Jeux olympiques. Je suis là aujourd’hui, mais il faut associer aussi Steve (Binot) qui est avec moi et on bosse en binôme tous les deux et ça fonctionne très bien. »

La préparation pour les Jeux paralympiques

« On va monter en intensité, on a encore plein de petits péchés mignons qu’il va falloir corriger, notamment les balles perdues, les tirs en mauvaise attention, les trous dans les matchs où le ballon ne circule pas assez, où chacun veut garder un petit peu. Tous ces petits détails là, si dans les mêmes matchs là, au lieu d’être à 1/8 ou 1/10 au lancer franc, on est à 80%. Si au lieu d’être à 17 ballons perdus, on est à 5, ça fait 20 points de plus et on peut rivaliser avec tout le monde. Les stages ne sont pas encore planifiés. On n’a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, c’est-à-dire caler des stages avant les JO. D’abord on s’est qualifié, après on gère le timing. »

