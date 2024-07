A une semaine du début des Jeux olympiques, les sélections nationales en lice pour l’évènement disputent actuellement leurs derniers match de préparation. A l’instar de leurs homologues masculins, engagés dans le tournoi d’Orléans sur cette fin de semaine, les joueuses de l’équipe de France disputeront leurs derniers matches de préparation à Reims ce week-end.

Deux rencontres importantes en vue du tournoi olympique contre deux équipes référencées et face auxquelles les Bleues ont mordu la poussière au dernier mondial comme aux Jeux de Tokyo : le Japon et la Chine. Malgré l’enjeu et la qualité des équipes présentes, parmi lesquelles la Belgique championne d’Europe en titre, la Reims Arena devrait malheureusement sonner creux.

Les clés du match 🇫🇷🆚🇯🇵 par Suzuki France Automobiles, partenaire des Bleues ✍️ 🔑 Contrôler l'adresse et la vitesse japonaise

🔑 Imposer notre secteur intérieur

🔑 Être performant dans l'attaque des changements défensifs #PassionnémentBleu pic.twitter.com/vbOrGP6tzW — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 19, 2024

C’est en tout cas ce qu’annonçait la Fédération Française de Basketball (FFBB), interrogée par l’Equipe ce jeudi. Les tricolores affronteront ainsi ce soir (19h) les Japonaises devant moins de 2 000 spectateurs alors que dimanche, face aux Chinoises, seuls 2 500 des 4 300 sièges d’une Reims Arena en configuration réduite, devraient être occupés.

Un faible engouement autour des vice-championnes d’Europe 2023 que la FFBB expliquait par plusieurs raisons. « La période du 15 juillet au 15 août est moins propice au niveau de la billetterie. » Une première piste que le chargé de communication des instances fédérales complétait dans la foulée « L’équipe de France masculine joue en même temps, à Orléans, et les passionnés de basket ont peut-être déjà investi sur les J.O., très proches, qui nécessitent aussi un investissement. »

Autant de raisons qui révèlent la difficulté pour les fans d’être sur tous les fronts en cette période particulièrement chargée, mais qui ne traduit en rien un désamour du public pour la bande à Toupane. Et si cette affluence limitée pour les deux derniers matchs de préparation des coéquipières de Marine Johannes (1,78 m, 29 ans) peut surprendre, elle ne devrait pas pour autant déstabiliser des joueuses habituées à jouer devant 2 000 spectateurs en moyenne dans notre championnat (LFB).