Les Bleues tournées vers un nouvel objectif : « On a essayé d’évacuer tout ce qui s’est passé cet été »

Les Jeux olympiques de Paris passés, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane prolongé, l’équipe de France féminine repart sur un nouveau cycle. Ce jeudi 7 novembre, les Bleues reçoivent Israël à Caen en match de qualification à l’EuroBasket 2025. Elles tenteront de l’emporter pour faire un pas vers la qualification qu’elles ne prennent pas pour acquise malgré leur statut. Un statut qui les amène à viser un titre de champion d’Europe à Athènes en juin 2025.

Car l’équipe de France féminine n’a plus remporté de médaille d’or depuis l’Euro 2009 et cela commence à être long. Surtout, sa récente place de n°1 européenne lors des Jeux de Paris 2024 doit être préservée, d’autant plus que le groupe a conservé l’essentiel des joueuses de cette olympiade. Toutefois, trois mois après l’évènement, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane assure vouloir passer à autre chose.

« C’est une grande satisfaction de retrouver tout le monde et de se remettre au travail, a-t-il commenté devant le micro de Ouest-France, en conférence de presse. On a essayé d’évacuer tout ce qui s’est passé cet été car il est important de repartir d’une feuille blanche. L’équipe est motivée, a l’air bien.

Les circonstances font que certaines ne sont pas là. Mais 90% des filles présentes au début de la préparation des Jeux sont avec nous. On n’était pas partis avec un groupe très élargi et la logique est de repartir avec les mêmes pour ne perdre du temps sur les repères et l’état d’esprit.

Qu’est-ce qu’il reste des Jeux de Paris ? Rien. C’est ce qui fait que j’ai encore envie de continuer car à chaque jour suffit sa peine. C’est une autre histoire qu’il faut écrire. Ce qu’on a fait a été fabuleux mais on ne peut pas dire que parce qu’on l’a fait, on va le refaire. Il faut se remettre en question et on essaye de le faire comprendre à tout le monde. Je pense que les filles l’ont compris. L’envie de gagner est là, surtout l’envie de bien se préparer pour gagner. »

Le staff est motivé. Les filles aussi. Même celles qui ne sont pas là auraient voulu être là. C’est comme ça, ça fait partie des aléas. Les fenêtres internationales ne sont jamais simples à aborder. Les filles jouent le week-end en championnat, le lendemain il faut monter dans le train pour venir. »