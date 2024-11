L’équipe de France toute proche de l’EuroBasket 2025 : « Il faudra conclure à Riga »

L’équipe de France féminine a fait la moitié du boulot lors de sa fenêtre internationale de novembre. Les Bleues l’ont largement emporté contre Israël (94-52). Ainsi, l’équipe de France a fait un grand pas vers l’EuroBasket 2025. Il ne manque plus qu’une victoire aux Bleues pour s’assurer leur place au tournoi international, prévu du 19 au 29 juin en Italie, Grèce, Allemagne et République tchèque.

« On avait à cœur de rejouer devant le public français et de décrocher une bonne victoire », déclarait Valériane Ayayi auprès de Ouest-France. « On a fait le travail, on a réussi à ce que tout le monde prenne part à la fête et c’était important pour nous. C’est une belle soirée, il faudra conclure à Riga. »