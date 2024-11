Les Bleues dominent Israël et se rapprochent de l’EuroBasket

Il y avait presque un air de Bercy lorsque la Marseillaise a résonné dans le Palais des Sports de Caen-la-Mer. Mais cette fois-ci, ce n’était pas pour consoler les Bleues de la douleur d’une défaite en finale olympique… C’était plutôt pour accompagner les dernières minutes triomphales d’un match en forme de balade de santé.

Dans le Calvados, la nouvelle ère de l’équipe de France a parfaitement démarré, avec un dernier clin d’œil vers l’ancien temps lorsque la fraîchement retraitée Sarah Michel-Boury a été célébré par le public. Dans une ambiance familiale, alors que la venue d’Israël avait laissé émerger quelques craintes, les joueuses de Jean-Aimé Toupane n’ont pas fait dans le détail pour surclasser une faible équipe israélienne (94-52), qui a pourtant fait illusion jusqu’au coeur du deuxième quart-temps (29-18, 13e minute), avant de complètement lâcher…

L’ampleur de l’écart a permis au sélectionneur de procéder à une large revue d’effectif. Les 12 joueuses ont obtenu, au moins, 9 minutes de temps de jeu (pour Jess-Mine Zodia) et seulement trois ont disputé plus de la moitié de la rencontre (20 minutes pour Valériane Ayayi et 23 pour Janelle Salaün et Mamignan Touré). Surtout, à l’image des bizuths Camille Droguet et Jess-Mine Zodia, toutes les tricolores ont marqué. La palme revient à la reine de Bercy, Gabby Williams, qui a fêté son trophée Alain-Gilles par une prestation accomplie (14 points à 6/11, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d’évaluation en 18 minutes).

Toujours invaincue après trois journées, l’équipe de France a survolé la phase aller des qualifications avec 38,7 points d’écart moyen par rencontre. Mieux encore, les Bleues peuvent déjà se projeter vers le prochain EuroBasket : une victoire dimanche à Riga face à la Lettonie (2e du groupe) suffira à assurer définitivement la première place. Et donc le billet pour l’Euro !