Entrée en matière réussie pour les Bleus au TQO

L’équipe de France a bien réussi son match d’ouverture du Tournoi de Qualification Olympique de Debrecen. Les Bleus, en quête de l’un des trois derniers billets pour Paris, ont débuté par une victoire contre l’Égypte (21-13), une nation corrigée 21-8 lors du TQO japonais il y a deux semaines.

C’est bien Franck Seguela, le numéro 1 français, qui a donné le ton pour son retour en sélection. Le Bayonnais a marqué 7 points et pris 7 rebonds. Si l’essentiel a été préservé, entretenant l’espoir d’une première place de groupe, la France devra mieux jouer contre l’Espagne à 17h05. En effet, les Bleus ont eu du mal à bien se trouver. Et pour cause, l’équipe n’a plus grand chose à voir avec celle du précédent TQO, avec un seul joueur conservé (Jules Rambaut).