C’est l’ultime chance pour l’Equipe de France 3×3 de participer à ses Jeux Olympiques. Les hommes de Karim Souchu sont en Hongrie, à Debrecen, pour disputer le dernier TQO pour Paris.

Afin de s’offrir l’un des trois derniers billets pour la Concorde, le sélectionneur Karim Souchu a fait des choix, évinçant Vincent Fauché et Paul Djoko, ne gardant qu’un seul joueur du précédent TQO, conclu par une élimination en demi-finale par la Lituanie (finalement battue par les Pays-Bas en finale). Jules Rambaut est le seul rescapé. L’ailier-fort, aperçu à Quimper, a quitté le 5×5 en 2022 pour se consacrer uniquement au 3×3. Il est classé 63ème mondial au ranking avec 417 102 points gagnés. Franck Seguela fait son retour. Il est le premier Français au ranking mondial. Raphaël Wilson revient avec les Bleus 3 ans après sa dernière apparition. Il joue à Lausanne en 3×3. Le dernier joueur est Timothé Vergiat. L’arrière de Blois a commencé le 3×3 il y a 9 ans à… Debrecen.

La phase de poule des Bleus

En match d’ouverture du Tournoi de Qualification Olympique, les Bleus affronteront l’Egypte, le même adversaire que pour démarrer le TQO japonais. La France l’avait facilement emporté (21-8). Dans la foulée, les Bleus affronteront les Espagnols à 17h05. Samedi, les hommes de Karim Souchu joueront contre le Canada (samedi à 17h55).

Equipes engagées Poule A : Lituanie

Suisse

Allemagne

Madagascar Poule B : Autriche

Porto-Rico

Israël

Hongrie Poule C : France

Canada

Espagne

Egypte Poule D : Mongolie

Belgique

Japon

Pologne

Les trois derniers tickets en jeu



En cas de qualification, la France croisera avec le Groupe D en quart de finale. Celui de la Mongolie qui avait battu les Bleus à Utsunomiya… Un quart de finale qui sera bascule pour la suite : pour cause, seuls les trois premiers du tournoi (soit les deux finalistes, et le vainqueur de la petite finale), composteront leurs billets pour Paris 2024. Et ensuite, il n’y en aura plus… L’heure de vérité démarre.