L’Équipe de France de basket 3×3 s’est imposée 21 à 8 contre l’Égypte, championne d’Afrique en titre. Les Bleus démarrent en trombe le TQO de basket 3×3 à Utsunomiya, grâce notamment au duo Lahaou Konaté – Hugo Suhard.

L’Égypte se dressait face à l’Équipe de France en match d’ouverture. Mais les Pharaons n’ont pas fait le poids face aux Bleus. Lahaou Konaté qui disputait son premier match officiel en 3×3 a très bien performé. Il a marqué 8 points à 5 sur 9 aux tirs. L’ailier des Metropolitans 92 a apporté son agressivité défensive et son énergie. Il a capté 5 rebonds, soit la moitié du total de l’équipe. Il a bien été aidé par le meneur de Lorient (NM1), Hugo Suhard. Il a scoré 8 points à 4 sur 9 à 2-points. Les Bleus s’imposent 21 à 8 pour le premier match de poule.

« On essaye de jouer comme on sait le faire », a clamé le capitaine Alex Vialaret au micro de la FIBA. « On joue au 3×3, pas en 1 contre 1. Lahaou (Konaté) est un super joueur, il est bon en attaque et en défense, il commence à avoir des fondamentaux en 3×3. »

Une démonstration pour commencer 😤 L'Équipe de France s'offre le Champion d'Afrique en ouverture du TQO 👏#FIBA3x3OQT | @ffbasketball 🇨🇵 pic.twitter.com/KyAl3Hmyfv — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 3, 2024

Gagner le tournoi pour se qualifier

La France a deux moyens de se qualifier pour les Jeux olympiques. La première option est de gagner le tournoi d’Utsunomiya. Si elle échoue, elle devra obligatoirement s’imposer lors du tournoi suivant à Debrecen. Pour l’heure, les tricolores devront battre la Mongolie, et le Japon demain pour accéder au phases finales qui se dérouleront dimanche.