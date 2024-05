Rambaut, Suhard, Vialaret et Lahaou Konate pour le TQO d’Utsunomiya

Jules Rambaut, Hugo Suhard, Alex Vialaret et Lahaou Konate sont les quatre Français qui vont tenter de qualifier l’équipe de France pour le tournoi olympique de 3×3 masculin dès Tournoi de Qualification Olympique (TQO) d’Utsunomiya, au Japon, du 3 au 5 mai.

L’Équipe de France 3×3 masculine se prépare à tenter de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et elle envoie quatre de ses meilleurs joueurs pour tenter leur chance au Tournoi de Qualification Olympique (TQO) d’Utsunomiya, au Japon. Cette équipe, dernière parmi les sports collectifs français encore en lice pour la qualification olympique, aura deux opportunités de se qualifier, avec également le TQO de Debrecen, en Hongrie, plus tard ce mois-ci.

J-2 avant le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) ⏳ La liste des joueurs sélectionnés pour le TQO sera bientôt dévoilée. Restez connectés 📲@FIBA3x3 | @ffbasketball 🇫🇷 pic.twitter.com/OpbYR2u49d — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 1, 2024

Après un stage de préparation intense en Corée du Sud et au Japon, les quatre joueurs sélectionnés pour représenter la France à Utsunomiya sont Jules Rambaut, Hugo Suhard, Alex Vialaret, et le nouveau venu, Lahaou Konate, qui vivra sa première sélection en Équipe de France 3×3. Ils ont été préférés à Alexandre Aygalenq, Paul Djoko, Franck Séguéla et Vincent Fauche.

Classés troisièmes têtes de série grâce à leur sixième place au classement mondial, les Bleus auront fort à faire pour décrocher le seul billet qualificatif disponible lors de ce tournoi. Placés dans la Poule B aux côtés de l’Égypte, de la Mongolie et du pays hôte, le Japon, les Français devront d’abord terminer parmi les deux premières équipes de leur groupe. Ensuite, ils devront remporter la demi-finale et la finale pour sceller leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.