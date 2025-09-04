Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande

À 14 heures, l'équipe de France affronte l'Islande pour son dernier match de poule à l'EuroBasket. Les Bleus n'ont pas leur destin en mains mais ils ne doivent pas non plus "faire les cons" selon le capitaine Guerschon Yabusele.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande

Les Bleus retrouvent le terrain à 14h

Crédit photo : Julie Dumélié

Loin des calculs, qui montrent malheureusement que la « meilleure » place du groupe serait la… quatrième, il y a un dernier match à jouer pour l’équipe de France avant de quitter Katowice. Une opposition contre l’Islande, sur les coups de 14h, avec  quelques chiffres qui pourraient pousser les Bleus à aborder cette rencontre en dilettante.

L’Islande, c’est 0 victoire et 14 défaites à l’EuroBasket. L’Islande, c’est aussi deux corrections subies face à l’équipe de France lors de leurs deux seules confrontations (64-103 en 1987 et 79-115 en 2017). L’Islande, c’est aussi quasiment deux fois moins d’habitants (404 610) que de licenciés basket en France (765 909).

LIRE AUSSI

Toujours est-il que les tricolores, qui n’ont pas leur destin en mains en vue du classement final, ne doivent pas se laisser berner par ces statistiques. Depuis son arrivée en Pologne, l’Islande joue un vrai bon basket. « On a montré que l’on méritait notre place et qu’on n’avait peur de personne », clame Martin Hermannsson, la star locale. Sans quelques coups de sifflets contestables, les Scandinaves auraient même pu s’offrir le scalp de l’hôte polonais, 24 heures après avoir failli battre la Belgique.

« Pardonnez mon langage, mais on ne doit pas faire les cons », exhorte le capitaine Guerschon Yabusele. « C’est un match à prendre vraiment au sérieux. Il faut gagner avec un écart pour s’emparer de la première place (l’écart final ne changera rien à la question, ndlr). Dans l’ensemble on est connectés. On a montré que quand on est ensemble et à notre niveau, on est très durs à jouer. On doit continuer à être agressifs en défense et en attaque. »

Propos recueillis à Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gomma- Modifié
Bon, ce que je dis ci-dessous est juste un scénario mais c'est le plus probable (à mon sens, et si on passe les 1/8 évidemment, ce qui n'est pas fait du tout) : --> Si on termine 1er, ce sera Serbie en 1/4, puis Allemagne en 1/2. --> Si on termine 2ème, ce sera Turquie en 1/4, et [Lituanie, Lettonie ou C1] en 1/2. --> Si on termine 3ème, ce sera Allemagne en 1/4, puis Serbie en 1/2. --> Si on termine 4ème, ce sera [Lituanie ou Lettonie] en 1/4, puis Turquie en 1/2. Du coup, le chemin le plus "dégagé" est la 4ème place, clairement. Malheureusement, comme on joue en premier aujourd'hui, on ne peut pas "calculer". La Slovénie peut volontairement perdre contre Israël pour garder la 4ème place. Idem, en fonction des résultats de France/Islande et de Slovénie/Israël, la Pologne peut décider de perdre volontairement contre la Belgique pour obtenir une place qui l'arrange. Donc, en conclusion, comme la France ne peut pas calculer, je pense qu'elle va gagner contre Islande, et nous terminerons 1er (si Slovénie gagne) ou 3ème (si Israël gagne). JE TERMINE PAR UNE SUGGESTION POUR LA FIBA (QUE JE RECLAME DEPUIS DES ANNEES) : faire un tirage au sort entre les phases de poule et les playoffs .... cela évitera tous les calculs !!!
Répondre
(2) J'aime
alco23
Effectivement vu que la phase finale se joue sur un lieu unique, ils pourraient se permettre un tirage au sort...avec quelques contraintes quand même (pas pouvoir tomber sur une équipe de sa propre poule dès le 1/8è). On pourrait aussi essayer de jouer les matches des deux dernières journées des poules (là où les classements se jouent) aux mêmes horaires pour empêcher les calculs d'apothicaires et les projections (comme tu les as si bien faites :), en direct ce serait plus compliqué). En jouant dans 4 pays (il faudrait 3 salles par contre...), ça doit être possible de condenser un peu tout ça.
Répondre
(0) J'aime
gomma
Oui je suis d'accord avec le fait que jouer les matchs simultanément serait mieux pour éviter les calculs. Cependant, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt "financier" de la FIBA vis à vis de la diffusion des matchs (pour éviter que les publics sur place et les téléspectateurs ne s'éparpillent). J'en reviens donc à l'idée du tirage au sort : même sans jouer les matchs simultanément, impossible de calculer.
(0) J'aime
v92000- Modifié
Ce que tu oublie de dire c'est qu'en finissant 4eme on joue surtout la Grèce en 8eme :D Et je vois vraiment pas en quoi c'est si bien. Et avec la blessure du meneur Lituanien, la Lettonie chez elle est clairement favorite. Pour le tirage au sort c'est compliqué, le groupe A et B fini le mercredi donc rejoue samedi, en plus c'est les 2 groupes les + proches du lieu des matchs. Et C et D beaucoup plus éloigné et jouant le jeudi se croisent le dimanche. Puis en vrai on s'en fou des équipes qui calcules, le but d'un euro c'est de gagner tout le monde. Je suis pas persuadé que des équipes calculent à l'Euro, souvent tu calculais pour éviter team USA avant la finale. La France la Slovenie et la Pologne n'ont pas des équipes assez forte pour avoir le luxe de se dire on veut jouer les turques pour être sur d'aller en demi.
Répondre
(0) J'aime
gomma- Modifié
Oui oui, j'ai bien dit dans mon message que mon scénario c'était "si on passe les 1/8, ce qui n'est pas fait du tout". En fait, je n'ai pas pris en compte les 1/8 car c'est un gros bazar dans le groupe C : tout le monde peut terminer à n'importe quelle place dans ce groupe, en fonction des résultats du jour ... Comme la France joue en premier aujourd'hui, on ne peut rien anticiper sur les 1/8 ... Je me suis donc posé la question sur les "calculs" pour les 1/4 et 1/2 (où on y voit beaucoup plus clair). Pourquoi les calculs ? (1) Parce que, je ne sais plus sur quelle compétition, la France n'a pas calculé (avec un tir marqué de De Colo au buzzer) et on s'est tapé je-ne-sais-plus-quel ogre en playoffs qui nous a sorti dès le premier tour (l'Espagne probablement). (2) Parce que l'Espagne (justement) a beaucoup calculé pendant les années 2000/2010. (3) Avec cette toute nouvelle équipe (jeunes, absents, nouveau staff aussi), est-ce qu'on peut vraiment croire que la France est légitime à "gagner tout le monde". Je ne pense pas. Du coup, est-ce que le but n'est pas d'aller le plus loin possible ? En conclusion, je trouve que la question des "calculs" se pose. Mais, comme je l'explique dans mon premier message, avec la configuration aujourd'hui, la France ne peut pas calculer ... et donc doit gagner contre l'Islande (ou du moins ne pas perdre volontairement). ---------- Pour le tirage au sort entre les phases de poule et les playoffs, tes arguments sont valables pour la compétition de cette année. En revanche, si la FIBA impose un tirage au sort pour les prochaines compétitions (avec des contraintes bien anticipées), alors cela permettra d'éviter tout calcul dans les prochaines compétitions. ---------- Enfin, j'ai corrigé mon premier message pour inclure la Lettonie.
(0) J'aime
da_yeti
Comment comparer des chemins sans prendre en compte les 1/8e ? On a quand même intérêt de s’offrir un 1/8e facile pour avoir plus de chances de voir les 1/4 Ce que tu veux dire c’est qu’il est préférable de prendre la Lituanie (sans Rokubaitus) en 1/4 plutôt que Serbie, Allemagne ou Turquie. La, je suis OK.
Répondre
(0) J'aime
gomma
Voir ma réponse à v92000 ci-dessus qui explique pourquoi je n'ai pas pris en compte les 1/8 dans mes "calculs".
(0) J'aime
Livenews
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Guerschon Yabusele a redonné le sourire à l'équipe de France et ses fans, avec son carton face à la Pologne
EuroBasket
00h00Match crucial pour les Bleus face à l’Islande en vue des huitièmes : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 4 septembre
EuroBasket
00h00Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »
Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir
Présaison
00h00Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)
EuroBasket
00h00« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande
Betclic ELITE
00h00Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois
EuroLeague
00h00Touché par les blessures de l’EuroBasket, le Bayern Munich teste Tibor Pleiss… en attendant Mehdy Ngouama ?
L'Arena Stadium des Sables Vendée a été inaugurée
Betclic ELITE
00h00Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium
David Morabito Blois 2023-24
ELITE 2
00h00L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires
EuroLeague
00h00« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0