« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande

Loin des calculs, qui montrent malheureusement que la « meilleure » place du groupe serait la… quatrième, il y a un dernier match à jouer pour l’équipe de France avant de quitter Katowice. Une opposition contre l’Islande, sur les coups de 14h, avec quelques chiffres qui pourraient pousser les Bleus à aborder cette rencontre en dilettante.

L’Islande, c’est 0 victoire et 14 défaites à l’EuroBasket. L’Islande, c’est aussi deux corrections subies face à l’équipe de France lors de leurs deux seules confrontations (64-103 en 1987 et 79-115 en 2017). L’Islande, c’est aussi quasiment deux fois moins d’habitants (404 610) que de licenciés basket en France (765 909).

Toujours est-il que les tricolores, qui n’ont pas leur destin en mains en vue du classement final, ne doivent pas se laisser berner par ces statistiques. Depuis son arrivée en Pologne, l’Islande joue un vrai bon basket. « On a montré que l’on méritait notre place et qu’on n’avait peur de personne », clame Martin Hermannsson, la star locale. Sans quelques coups de sifflets contestables, les Scandinaves auraient même pu s’offrir le scalp de l’hôte polonais, 24 heures après avoir failli battre la Belgique.

« Pardonnez mon langage, mais on ne doit pas faire les cons », exhorte le capitaine Guerschon Yabusele. « C’est un match à prendre vraiment au sérieux. Il faut gagner avec un écart pour s’emparer de la première place (l’écart final ne changera rien à la question, ndlr). Dans l’ensemble on est connectés. On a montré que quand on est ensemble et à notre niveau, on est très durs à jouer. On doit continuer à être agressifs en défense et en attaque. »

Propos recueillis à Katowice,