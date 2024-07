Les Bleus vont partir à 16 en Allemagne

C’est à l’issue du match en Allemagne que le staff de l’équipe de France masculine annoncera ses 12 joueurs pour les Jeux olympiques de Paris.

« J’ai presque l’équipe dans ma tête. Je ne l’annoncerai pas avant le match contre l’Allemagne », a indiqué le sélectionneur Vincent Collet au micro de La Chaîne L’Équipe, après la victoire face à la Turquie. « On jouera probablement à 14 parce que c’était ce qui était convenu avec l’équipe d’Allemagne », a-t-il complété en conférence de presse après la rencontre. « On a un entraînement dès demain (jeudi), deux vendredis et le shooting samedi matin, il y aura encore des éléments de sélection », a-t-il conclu. Le match est prévu à Cologne ce samedi 6 juillet à 16h.