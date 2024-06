Les Boston Celtics dominent Dallas dans le match 1 des finales

Les Boston Celtics ont marqué un grand coup lors du premier match des finales NBA, battant les Dallas Mavericks 107-89. Dans une performance impressionnante, Boston a montré sa domination des deux côtés du terrain, donnant le ton pour la série et démontrant pourquoi ils sont une force redoutable cette saison.

Boston 1, Dallas 0

Les Celtics sont entrés en finale avec des questions sur leur intensité, ayant traversé la Conférence Est avec un record de 12-2. Cependant, Jaylen Brown et ses coéquipiers ont rapidement dissipé tous les doutes. Boston a pris le contrôle dès le début, utilisant leur adresse au tir et leur ténacité défensive pour construire une avance insurmontable. L’entrée en jeu de Porzingis a déclenché un run de 23-5 qui a laissé Dallas groggy. Ce run a été étendu à 44-14 en première mi-temps a donné aux Celtics une avance de 29 points (58-29). Bien que Dallas ait montré des signes de vie au troisième quart-temps, réduisant l’écart à 8 points, la défense de Boston et des séquences de scoring opportunes, incluant un 14-0 mené par Brown, ont écrasé tout espoir de retour.

Kristaps Porzingis brille à son retour



Après avoir manqué les dix derniers matchs en raison d’une blessure au mollet, Kristaps Porzingis est revenu en grande forme. Sortant du banc, le Letton a marqué 20 points en 21 minutes, y compris des tirs à 3-points cruciaux et des actions défensives déterminantes. Son impact a été immédiat, aidant Boston à transformer une mince avance en une domination à la fin du premier quart-temps (37-20). La présence de Porzingis des deux côtés du terrain a été essentielle dans la première mi-temps dominatrice de Boston.

KP 🦄 pour son retour 20 POINTS

6 REB

3 BLK

8-13 FG

20 minutes. Allez, bonne nuit ! #NBAFinals pic.twitter.com/1IAU5NCsYp — NBA France (@NBAFRANCE) June 7, 2024

Jaylen Brown très complet

MVP de la finale de conférence Est, Jaylen Brown a également été remarquable pour Boston, contribuant avec 22 points, 6 rebonds, 3 interceptions et 3 contres.

JAYLEN BROWN lors de ce Game 1 22 POINTS

6 REB

3 STL

3 BLK CELTICS WIN ! pic.twitter.com/L8Dy6GRn1V — NBA France (@NBAFRANCE) June 7, 2024

Dallas dans le dur

Malgré une performance solide de Luka Doncic, qui a marqué 30 points et pris 10 rebonds, les Mavericks ont eu du mal à trouver leur rythme offensif. Kyrie Irving a particulièrement peiné, ne marquant que 12 points sur 6 tirs réussis sur 19 tentatives. Le manque de mouvement de balle de Dallas était évident, puisqu’ils n’ont enregistré que 9 passes décisives contre une moyenne de 22,4 en playoffs. Cette inefficacité, couplée à la pression défensive de Boston, a empêché Dallas de pratiquer son basket si efficace contre Minnesota.

Boston prend l’ascendant psychologique

La victoire de Boston dans le match 1 fixe un standard élevé pour la série. Les Celtics ont montré la profondeur, la discipline et la puissance nécessaire pour remporter leur 18e championnat. Cependant, les Mavericks ont démontré leur capacité à s’adapter et à répondre sous pression tout au long des playoffs.

Le prochain match, ce dimanche à Boston, sera crucial pour Dallas qui cherchera à égaliser la série et à reprendre de l’élan. Pour Boston, maintenir leur intensité et leur exécution sera la clé pour étendre leur avance et se rapprocher d’un nouveau championnat.