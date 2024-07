Les États-Unis ont alterné le bon et le mauvais face à l’Australie

Les États-Unis ont battu l’Australie 98 à 92 (stats) pour leur deuxième match de préparation aux Jeux olympiques, ce lundi 15 juillet à Abou Dabi. Toujours privé de Kevin Durant, USA Basketball a d’abord fait l’écart en première mi-temps en affichant son énorme potentiel.

Mais après la pause, les Australiens sont revenus petit à petit, en provoquant 18 balles perdues de la part de la sélection de Steve Kerr. Surtout, les Étasuniens ont souffert dans la raquette avec 68 points encaissés, notamment par l’intermédiaire de Jock Landale (20 points à 9/12 aux tirs). A ce niveau, Joel Embiid ne s’est toujours pas montré dissuasif (10 points à 3/6 et 5 rebonds en 16 minutes).

États-Unis vs Serbie ce mercredi 17 juillet

Sans leur 4/18 à 3-points, les Boomers auraient pu un peu plus inquiétés les États-Unis. Toutefois, ces derniers sont restés devant. Si Anthony Edwards (14 points à 5/11 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes) a été l’homme du début de la rencontre, c’est Anthony Davis (17 points à 6/12 et 14 rebonds en seulement 18 minutes) qui s’est ensuite mis en évidence.

Les États-Unis vont tenter d’enchaîner ce mercredi face à la Serbie, toujours à Abou Dabi, pour leur deuxième match de préparation. Les Serbes qu’ils retrouveront à Lille le dimanche 28 juillet pour leur premier match des Jeux olympiques 2024.