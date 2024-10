Les Françaises de Mersin et Fenerbahçe trop fortes pour Bourges et Villeneuve d’Ascq

Pour la reprise de l’EuroLeague féminine, celle-ci avait un accent très français en ce mercredi 9 octobre. Avec 3 matchs sur 4 programmés dans l’Hexagone, et le déplacement d’équipes étrangères aux nombreuses Tricolores dans ses rangs, les Françaises ont été les grandes actrices de cette première journée européenne. Si miracle il y a eu pour Basket Landes contre Miskolc, cela n’a pas été le cas pour Bourges et Villeneuve d’Ascq, face à des formations destinées à jouer le Final Four de l’EuroLeague.

Un remake de la dernière finale qui tourne court

Pour le remake de la dernière finale, Villeneuve d’Ascq n’a pas fait le poids contre Fenerbahçe. Dans la lignée de son début de saison compliqué en LFB (trois défaites avec 19,3 points d’écart en moyenne), l’ESBVA a rapidement coulé au Palacium. Déjà menées de plus de 10 points après 5 minutes de jeu (4-16), l’écart n’a fait que s’agrandir au fil du match, pour culminer à 29 points au buzzer final (52-81). Avec seulement six joueuses professionnelles valides, la formation de Rachid Méziane n’a rien pu faire face à l’équipe de Valérie Garnier et ses internationales françaises Marieme Badiane (6 points et 11 rebonds en 21 minutes de jeu) et Gabby Williams (9 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en 24 minutes de jeu).

Les anciennes Berruyères ont fait mal aux Tangos

Même sanction finale pour Bourges (66-77), avec les fesses beaucoup moins rouges ceci dit. Pourtant, le Tango était encore en tête dans le 3e quart-temps (46-45, 25′), grâce à de bonnes minutes autour de la mi-temps. Mais les coéquipières de Pauline Astier (19 points) ont subi un 15-0 douloureux sur la fin de cette 3e période (46-59), duquel il a été très difficile de se relever. Au final, Bourges s’est incliné d’une dizaine de points (66-77) face à l’équipe de Marine Johannès, Iliana Rupert et Marine Fauthoux.