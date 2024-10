Six mois après un week-end historique l’ayant propulsé en finale de l’EuroLeague, dans les griffes du Fenerbahçe (73-106), Villeneuve-d’Ascq va retrouver l’ogre stambouliote ce mercredi soir lors de l’ouverture de la compétition reine. Et si cela pouvait initialement être vu comme une opportunité de revanche, l’affaire risque désormais de tourner à la correction, avec seulement six professionnelles valides et les valises déjà pleines depuis le début de saison (trois défaites avec 19,3 points d’écart en moyenne).

SKWEEK n’a pas souhaité continuer

Heureusement, il n’y aura pas grand monde pour voir cela, pour la simple et bonne raison que l’EuroLeague féminine reprend sans diffuseur télé en France ! Titulaire des droits depuis sa création en 2022, SKWEEK ne proposera plus la compétition dans son catalogue, ni l’EuroCup féminine. « Nous n’avons pas renouvelé le contrat, nous nous concentrons sur l’EuroLeague et l’EuroCup masculine », plaide-t-on chez la plateforme de FEDCOM Média, qui ne s’interdit toutefois ponctuellement pas de proposer « quelques matchs intéressants au cours de la saison ». SKWEEK aurait été dissuadé par des coûts devenus trop importants, surtout par rapport à des audiences assez faibles ces deux dernières saisons.

Ainsi, puisque personne d’autre n’est venu se manifester pour acheter les droits, les personnes désireuses de voir les matchs de Villeneuve-d’Ascq, Bourges et Basket Landes – les trois clubs français engagés en EuroLeague – devront désormais se rendre sur la chaîne YouTube dédiée à l’EuroLeague féminine, devenue la seule option pour suivre le meilleur du basket féminin en Europe, et ce malgré le formidable éclairage constitué par la médaille d’argent des Bleues lors des Jeux Olympiques. Une situation qui désole les équipes concernées, à l’image de ce plaidoyer signé Valentin Cavalier, le directeur général de Bourges.

« Il est incompréhensible que nos athlètes ne bénéficient pas de la couverture médiatique qu’elles méritent »

« En tant que Directeur Général du Tango Bourges Basket, je ne peux m’empêcher d’exprimer ma déception face au manque d’intérêt des chaînes de télévision pour l’EuroLeague Women, une compétition européenne de haut niveau. Demain débute la compétition et pas une chaîne n’a montré de l’intérêt. Après la superbe médaille d’argent obtenue par notre équipe nationale féminine aux JO de Paris, il est incompréhensible que nos athlètes ne bénéficient pas de la couverture médiatique qu’elles méritent. L’EuroLeague Women représente l’élite du basket européen, où s’affrontent les meilleures joueuses du continent. Nous avons des talents incroyables, des matchs spectaculaires, des émotions à partager… Alors, pourquoi ce silence ? C’est le moment pour les médias de se mobiliser, de donner la visibilité qu’il faut à ce sport qui fait briller la France sur la scène internationale. Le public est là, l’engouement aussi. Il ne manque qu’une chose : que nos matchs soient retransmis et célébrés comme ils le méritent ! »