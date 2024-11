Les huées des fans à Monaco : « Très difficile à encaisser » pour Sasa Obradovic

L’AS Monaco connait un début de saison 2024-2025 en deçà de ses attentes. La dernière défaite en championnat ce dimanche 17 novembre contre Le Mans a mis en exergue les difficultés monégasques sur ce début de saison, entre intensité fluctuante et un effectif déjà atteint physiquement, entre méformes et blessures. Ainsi, si l’ASM figure dans la première moitié de tableau en Betclic ELITE (6e, 6 victoires – 3 défaites) et en EuroLeague (7e, 6 victoires – 4 défaites), la Roca Team a livré plusieurs prestations indigentes eu égard à la qualité de son effectif. Provoquant la frustration de son propre public, qui a accompagné la sortie de ses joueurs après le revers manceau par des huées.

Des fans ont demandé sa démission

Si se faire siffler à Gaston-Médecin n’a rien d’une soufflante, bien loin de la sulfureuse ambiance de l’Étoile Rouge de Belgrade qu’a déjà pu connaître Sasa Obradovic, ce dernier a malgré tout été touché « personnellement » par ces huées. D’autant que certains supporters appelaient à sa démission.

« Pour la première fois ici, les fans m’ont hué », se désolait Sasa Obradovic dans des propos rapportés par Nice-Matin. « Je le prends personnellement et c’est très difficile à encaisser. Comment l’expliquer ? Pourquoi venir dans cette salle pour jouer de cette manière ? On concède 47 rebonds et mon équipe n’en encaisse jamais autant. Certains joueurs sont arrivés et n’étaient pas prêts du tout. »

Depuis plusieurs semaines, Sasa Obradovic n’épargne pas ses joueurs, notamment au niveau de l’attitude, parlant de « sa honte » pas plus tard qu’en début de semaine après la défaite contre l’Étoile Rouge en EuroLeague. Mais le technicien semble peiné à maintenir le niveau de concentration et d’énergie de ses hommes match après match. « Je suis prêt à tout pour cette équipe mais il faut que les joueurs donnent tout aussi », réclame-t-il.

Les joueurs de l’AS Monaco auront la possibilité de racheter le coeur de leur supporter dès ce jeudi 21 novembre, à l’occasion de la réception de l’ASVEL en EuroLeague. Si le club de la Principauté part favori sur le papier, le collectif et l’abnégation villeurbannaise amenés par Pierric Poupet et son combo-guard Théo Maledon pourraient réserver une mauvaise surprise à l’ASM. Et un début de crise sur le Rocher ?