Un ancien chalonnais héros de la finale du championnat d’Australie

Et voici la petite île qui triomphe de la grande ! Club issu de l’État insulaire de Tasmanie, les JackJumpers ont remporté le titre de champion d’Australie au bout du suspense face au Melbourne United de l’ex-parisien Chris Goulding en finale (3-2, 83-81 lors du Match 5).

Une rencontre décisive marquée par la flamboyance d’un ancien de Betclic ÉLITE, Jordan Crawford (1,68 m, 33 ans). Vu à l’Élan Chalon en 2020/21 (13 points à 45% et 6,2 passes décisives), la saison de la descente en Pro B, le lutin de l’Ohio a planté 32 points à 11/22, dont la bagatelle de 27 (!) en première mi-temps. De quoi lui permettre d’être élu joueur du match et de s’offrir le troisième trophée de sa carrière professionnelle, de loin le plus prestigieux après le titre de champion de… Chypre du Nord en 2015 et la Coupe de Macédoine en 2018.