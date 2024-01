Les Knicks stoppent les Wolves, Evan Fournier de nouveau benché

Pour le premier match de l’année 2024, les New York Knicks se sont payés le leader de la conférence Ouest, Minnesota (112-106), au Madison Square Garden.

Avec l’apport du nouveau venu, O.G. Anunoby (17 points à 7/12 aux tirs, 6 rebonds et 6 fautes en 35 minutes), ils ont pris le dessus sur des Timberwolves en retard sur tout lors du deuxième quart-temps (38-17). Lors du troisième quart-temps, l’équipe d’Anthony Edwards (35 points) et Karl-Anthony Towns (29 points) est descendue à -22. Mais elle s’est mise à défendre comme elle sait le faire au point de revenir à -3. Seulement, Julius Randle (39 points à 14/24 et 9 rebonds) a pris les choses en main en marquant 11 points de suite en fin de rencontre.

Souvent peu servi en attaque (3/8 aux tirs et 4/6 aux lancers francs en 38 minutes), Rudy Gobert a cependant réalisé une moisson au rebond (15 prises). Il finit en double-double avec également 10 points marqués. Chez les Knicks, Evan Fournier est de nouveau resté sur le banc tout le long, après sa deuxième entrée de la saison, à Indianapolis deux jours plus tôt.

Les frenchies de la nuit 🇫🇷 Rudy Gobert : 10 PTS, 15 REB, 1 AST

Killian Hayes : 8 PTS, 1 REB, 3 AST, 1 STL pic.twitter.com/Wd1LtKyHoz — NBA France (@NBAFRANCE) January 2, 2024

Comme pour Evan Fournier, ce 1er janvier 2024 a été un retour à la normale pour Détroit, qui s’est incliné dans les grandes largeurs à Houston (136-113). Killian Hayes a fini à 8 points à 3/8, 3 passes décisives et 1 balle perdue en 19 minutes (-2 au +/-, contre -19 pour le titulaire au poste 1 Jaden Ivey).

Moussa Diabaté a également joué 3 minutes – le temps de prendre 1 rebond – lors de la large victoire des Los Angeles Clippers contre Miami (121-104). Frank Ntilikina était sur la feuille de match à Denver (défaite 111-93) mais pas encore opérationnel pour entré en jeu.