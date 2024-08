Les Sables Vendée Basket signent leur seul joueur étranger : l’Américain Branden Maughmer

Le voilà le premier et seul joueur étranger de l’effectif des Sables Vendée Basket pour la saison 2024-2025. Le club vendéen a annoncé au début du mois d’août la signature du poste 1/2 américain Branden Maughmer pour une saison.

Après cinq saisons dans le giron universitaire américain (quatre à Cedarville University et une à Morehead State University), Branden Maughmer a lancé sa carrière professionnelle en Allemagne. Le joueur de 24 ans a évolué la saison dernière avec l’équipe réserve de Rostock, en Pro B (3e division). En 29 matchs, il tournait à 19,5 points à 53,3% au tir à 2-points et 37,4% à 3-points, avec 5,9 rebonds et 4,8 passes décisives en 32 minutes de jeu en moyenne.

Il sera l’unique joueur étranger des Sables Vendée Basket pour débuter la saison 2024-2025 de NM1.